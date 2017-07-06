Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin (TB1L) yeni takımı Karesispor geçen sezonu Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'de geçiren Jerry Smith'i kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin (TB1L) yeni takımı Karesispor geçen sezonu Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'de geçiren Jerry Smith'i kadrosuna kattı.

TB1L'de mücadele edecek Karesispor transfer atağına devam ediyor. Karesispor Basketbol Takımı Başkanı Ahmet Ayan, Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'de geçiren Jerry Smith'i kadrosuna dahil ettiklerini açıkladı. Jerry Smith Karesispor'da oynayacak ilk yabancı basketbolcu olacak.

1987 doğumlu ve 1.88 m boyundaki oyun kurucu geçen sezon 32.6 dakika, 20.1 sayı, 5.0 ribaund, 5. asist ortalamaları tutturdu.

2012'de kısa bir dönem NBA'de New Jersey Nets forması da giyen Smith daha sonra Cantu, Tezenis Veron, Maccabi Rishon LeZion ve Eisbren Bremerhaven ve en son olarak da Samsun Büyükşehir Belediye Anakent kadrolarında da yer almıştı.

Karesispor Basketbol takımı daha önce de Eskişehir Basket'ten Kerem Gülmez, Bursaspor'dan Şahin Ekmen, İstanbul Beylikdüzü takımından Alican Güney ve Samsun Büyükşehir Belediye Anakent'ten Hazer Avcı ile sözleşme imzalamıştı.

(Hüseyin Tokmak /İHA)