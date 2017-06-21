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Jeremy Menez imzayı attı
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Jeremy Menez imzayı attı

Antalyaspor, 30 yaşındaki Fransız Jeremy Menez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Menez, 'Tek amacım güzel futbol oynamak ve Antalyaspor taraftarını memnun etmek' dedi.

Antalyaspor, 30 yaşındaki Fransız Jeremy Menez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Menez, "Tek amacım güzel futbol oynamak ve Antalyaspor taraftarını memnun etmek" dedi.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Jeremy Menez hakkında çok fazla söz söylemeye gerek olmadığını belirterek, "Bizim için önemli bir hamleydi ve ilk transferimizdi. Umuyoruz kulübümüze çok faydası olacaktır. Performansıyla kulübünü en iyi yerlere taşıyacaktır. Kendisine güveniyor ve inanıyoruz. Beklentilerimiz büyük. 3 yıllık sözleşme imzalıyoruz" dedi.

"TEK AMACIM TAKIMA KATKI SAĞLAMAK"
Jeremy Menez ise Antalya'da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok gururluyum. Havalimanından gelişimden itibaren şok sıcak karşılandım. Benim için büyük zevkti bu şekilde karşılanmak. Ligin başlaması için sabırsızlanıyorum. Özellikle de inanılmaz bir statta oynayacağımız için. Burada olmaktan çok mutluyum. Tek amacım güzel futbol oynamak ve Antalyaspor taraftarını memnun etmek" şeklinde konuştu.
Öncelikle sahaya ilk 11'de çıkmak istediğini kaydeden Menez, sağda oynamayı pek tercih etmediğini ama hoca nerede görev verirse orada oynayabileceğini belirtti. Menez, ideal yerinin ise sol açık olduğunu vurguladı.

"ETO'O ETKİSİ"
"Antalyaspor'u neden tercih ettin, Eto'o'nun etkisi var mı?" şeklindeki soruya Menez, "Eto'o ile daha önce karşılıklı oynadım. Transfer sürecinde burada oynadığını bildiğim için gelmem de rol oynadı. En önemlisi ise 15 gün önce görüşme için Antalya'ya geldiğim de kendimi çok iyi hissettim ve karşılamadan memnun kaldım. Ardından Antalyaspor'a gelme kararı aldım" cevabını verdi.

"ZOR LİG"
Spor Toto Süper Lig hakkından açıklamalarda bulunan Menez ,"Türkiye Ligi bilinen bir lig. Zorluk derecesi yüksek. Lyon-Beşiktaş maçını izlemiştim. Benim gibi Avrupa'dan gelen futbolcular ligin zorluk seviyesini biliyor" diye konuştu.
Konuşmalar sonrası Menez, kendisini 3 yıllığına Antayaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Menez ardından, Antalyaspor bayrağı ve kaşkolu ile gazetecilere poz verdi.
Tecrübeli oyuncu Milan, Paris, Monaco ve Roma gibi dünyanın köklü takımlarında forma giydi. Öte yandan yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 24 maça çıkarken 2 gole imza attı.

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