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Jeremy Menez Antalyaspor'da
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Jeremy Menez Antalyaspor'da

Antalyaspor, Bordeaux takımında forma giyen Jeremy Menez'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Antalyaspor, Bordeaux takımında forma giyen Jeremy Menez'i 3 yıllığına renklerine bağladı.
Antalyaspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen profesyonel futbolcu Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır" denildi.
(iHA)

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