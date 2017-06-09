Jeremy Menez Antalyaspor'da

Antalyaspor, Bordeaux takımında forma giyen Jeremy Menez'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Antalyaspor, Bordeaux takımında forma giyen Jeremy Menez'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Antalyaspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen profesyonel futbolcu Jeremy Menez ile yaptığı görüşmeler sonucu protokol imzalamıştır. Kendisini 3 yıllığına Antalyasporumuza bağlayan sözleşmeye imza atan deneyimli kanat oyuncusu ile resmi transfer dönemi başladıktan sonra sözleşme imzalanacaktır" denildi.

(iHA)