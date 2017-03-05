Jeremain Lens'e başsağlığı

Babasını kaybeden ve dün Hollanda'ya cenaze için gidip, akşam da dönerek takımın kampına katılan Jeremain Lens'e hem kendi takım arkadaşları hem de Osmanlıspor başsağlığında bulundu.

Babasını kaybeden ve dün Hollanda'ya cenaze için gidip, akşam da dönerek takımın kampına katılan Jeremain Lens'e hem kendi takım arkadaşları hem de Osmanlıspor başsağlığında bulundu.

Babasının vefat haberini alır almaz apar topar izin alan ve cenaze nedeniyle dün Hollanda'ya giden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jeremain Lens, aynı gün Türkiye'ye geri dönerek takım kampına katılmıştı. Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldız futbolcuyu takım arkadaşları ve Ankara ekibinin oyuncuları unutmadı. Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya çıktıklarında üzerinde 'Huzur içinde uyu Ricardo Lens' yazılı eşofmanları giydi. Osmanlıspor da seremoniye 'Başın sağ olsun Jeremain Lens' yazılı pankartla çıktı.

(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)