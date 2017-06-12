Jeofizik Mühendisleri Bölge Başkanından 'imsak saati' iddiası

Jeofizik Mühendisleri Doğu Anadolu Bölge Başkanı Rufai Çınar, mevcut imsak saatinin yaklaşık 50 dakika erken olduğunu öne sürdü.

Jeofizik Mühendisleri Doğu Anadolu Bölge Başkanı Rufai Çınar, mevcut imsak saatinin yaklaşık 50 dakika erken olduğunu öne sürdü.

İki yıldır imsak saatlerini ölçme konusunda çalışma yürüten Rufai Çınar, imsak ve hilal tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. Çınar, çalışmasıyla ilgili olarak İHA'ya yaptığı açıklamada, "2015 yılında araştırmaya başladım. Teknik ve dini olarak. Kameramla şehir ışıklarının olmadığı bölgelerde ölçüm yaptık. 49-50 dakika fark olduğunu gördüm. Horasan Hacı Ahmet Baba köyüne gittim. Yine aynı sonucu buldum. Rapor haline getirdik ve Diyanet İşleri Din İşleri yüksek Kuruluna gönderdik. Ses çıkmadı. Kayıtları ve araştırmamın sonuçlarını kendilerine ilettim. Mayıs ayı için 45, Haziran ayı için 50 dakika fark ediyor. Diyanetin birlikte çalıştığı astronomi hocalarıyla görüştüm. Yapılan tamamen teknik bir hata. Ben bu konuyu sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettim" diye konuştu.

(Şahap Gürler/İHA)