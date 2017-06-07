Jaws filmi gerçek oldu, köpekbalığı, dalgıçlara saldırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Jaws filmi gerçek oldu, köpekbalığı, dalgıçlara saldırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Florida açıklarında suya dalan dalgıçlar, balık avına çıkmıştı. Ancak hiç de beklemedikleri bir şey oldu, aniden ortaya çıkan dev bir köpek balığı dalgıçlara saldırdı. Korkunç balık mızrak darbeleriyle uzaklaşırken, bacağından yaralanan dalgıç hastaneye kaldırıldı.
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