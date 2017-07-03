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Japonya ve Çin'den Kuzey Kore'ye baskı yapmalarını istedi
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Japonya ve Çin'den Kuzey Kore'ye baskı yapmalarını istedi

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Kuzey Kore tehdidi ve ticari ilişkilerle ilgili olarak Japonya ve Çin'le telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump, Japonya ve Çin'den Kuzey Kore'ye baskı yapmasını isterken, Çin de Trump'dan Tek Çin prensibine uymasını istedi.

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Kuzey Kore tehdidi ve ticari ilişkilerle ilgili olarak Japonya ve Çin'le telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Trump, Japonya ve Çin'den Kuzey Kore'ye baskı yapmasını isterken, Çin de Trump'dan Tek Çin prensibine uymasını istedi.
Trump'ın G 20 ülkeleri ile Almanya'da bu hafta yapılacak zirve öncesi Asya'nın en büyük iki ekonomisini teşkil eden Çin Başkanı Xi Jinping ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüştüğü bildirildi.
Beyaz Saray her iki liderin de Kore yarım adasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda kararlı olduklarını teyit ettiklerini açıkladı.
Trump'ın Amerika'nın ticari ortaklarıyla daha dengeli bir ticari ilişki arama konusunda kararlı olduğunu söylediği kaydedildi.
Çin'in Kuzey Kore'yi dizginleyememesinin Trump'a hayal kırıklığı yaşatması ve ticari ilişkilere atıfta bulunmasının, ABD'nin Kuzey Kore'ye daha fazla baskı uygulamasına yol açabileceği kaydedildi.
Çin devlet medyası, Trump ve Xi'nin Kore yarımadasının barış ve istikrarı konusunda görüştüğü, Başkan Xi'nin olumsuz faktörlerin Çin - ABD ilişkilerini etkilediği, ve Trump'a Çin'in duruşunu söylediği kaydedildi.
Çin devlet televizyonundan verilen haberde, Çin Devlet Başkanı Xi'nin Trump'a Tayvan meselesini, Tek Çin prensibi esasına gereğince doğru ele almasını umduğunu ifade ettiği kaydedildi.
Perşembe günü, ABD'nin Tayvan ile bir milyar 420 milyon dolarlık bir silah anlaşması yapması, Kuzey Kore ile ilişkileri bulunması sebebiyle bir Çin bankası, bir Çin firması ile Çinli bazı şahıslara yaptırım uygulamasının Pekin'i kızdırdığına dikkat çekildi.
Trump, Japonya Başbakanı Abe yaptığı telefon görüşmesinde Kuzey Kore'ye baskının artırılması konusundaki kararlılıklarını tekrarladı.
Beyaz Saray tarafından yapılan basın açıklamasında ABD ve Japon ittifakının Kuzey Kore tarafından gelecek tehdide ve harekete karşı cevap vermeye hazır olduğu belirtildi.
Trump geçen hafta Güney Kore Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da görüşmüştü. Trump'ın Çin Başkanı ve Japonya başbakanı ile telefon görüşmesinin bu görüşmeden sonra yapılmasına işaret edildi.
Trump bu görüşmeden sonra, Asya güçlerine Kuzey Kore'ye karşı yaptırım uygulaması çağrısında bulunarak Kuzey Kore'ye daha iyi bir yol seçmesi ve bunu hemen yapması çağrısında bulundu.

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