Japonya seyahatini iptal etti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek hafta gerçekleştireceği Japonya seyahatini iptal ettiğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek hafta gerçekleştireceği Japonya seyahatini iptal ettiğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Marawi şehrinde çıkan çatışmalara ilgisini vermek için seyahatini iptal ettiğini açıkladı. Duterte, 5-7 haziran tarihlerinde 23. Uluslararası Asya'nın Geleceği Konulu Konferansa katılmak için Japonya'ya gidecekti.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya Hükümetinden özür dilenerek, Duterte'nin Marawi'de yaşanan çatışmalardaki son gelişmeleri takip etmesi ve dikkatinin dağılmaması için konferansa katılamayacağı bildirildi.

(Jo Reyes / İHA)