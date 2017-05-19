Japonya'da 200 sonra bir ilk

Japon hükümeti, 83 yaşındaki imparator Akihito'nun tahtan çekilmesinin öngören tasarıya onay verdi.
Japon hükümeti, 83 yaşındaki imparator Akihito'nun tahtan çekilmesinin öngören tasarıya onay verdi. Japon hükümeti, 83 yaşındaki imparator Akihito'nun tahtan çekilmesinin öngören tasarıya onay verdi. Tasarının, önümüzdeki aylarda kabul edilmesi bekleniyor. Akihito, geçen yıl halka seslendiği konuşmasında, kalp rahatsızlığın olduğunu ayrıca prostat kanseri tedavisi gördüğünü, sağlık problemleri nedeniyle göreve devam edemeyeceğini bildirdi. Akihito'nun tahttan çekilmesinden sonra yerine 57 yaşındaki Veliaht Prens Naruhitu geçecek. Akihito'nun tahtan çekilmesi halinde, ülke tarihinde 200 yıl sonra ilk kez bir imparator görevden çekilmiş olacak.
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