Japon Osaka kızına yapılan iyiliği unutamadı

Karateci kızının İstanbul'da katıldığı bir turnuvada anlattıklarından etkilenerek Trabzonlu Şemsettin Turhan'ı manevi oğlu olarak kabul eden 70 yaşındaki Japon Mieco Osaka, manevi oğlu ile Doğu Karadeniz turuna çıktı.

Karateci kızının İstanbul'da katıldığı bir turnuvada anlattıklarından etkilenerek Trabzonlu Şemsettin Turhan'ı manevi oğlu olarak kabul eden 70 yaşındaki Japon Mieco Osaka, manevi oğlu ile Doğu Karadeniz turuna çıktı.

Japonya'da restoran işletmeciliği yapan Osaka'nın Türkiye ile ilginç bir tanışma hikayesi var. Yaklaşık 15 yıl önce karate sporu yapan kızının bir turnuva için İstanbul'a geldiğini söyleyen Mieco Osaka, "İstanbul'da bir Türk sporcu kızımla çok ilgilendi, yabancı olduğu için ona iyi davrandı yol gösterdi. Kızın Japonya'ya dönünce bu sporcu gençten bahsetti ben internette arayarak Trabzon-Sürmeneli bu karate sporcusu genci buldum. Sürmeneli Şemsettin Turhan ile internet üzerinde tanıştım bu genci çok sevdim. Benim 2 kızım var, erkek oğlum yoktur. Şemsettin Turhan'a 'benim evlatlığım olur musun?' teklifinde bulundum. Çünkü dürüst bir çocuktu. İstanbul'da benim kızımla çok ilgilenmiş ve yardımcı olmuştu. İki yıl önce 'Türkiye'ye gelip Sürmene'de misafirin olmak isterim' deyince hemen kabul ettiler ve işlemlerimi tamamlayarak Türkiye'ye geldim. Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Şemsettin oğlumla sıkı bir bağım oldu. Annesi hastanede ağır hasta iken bana fotoğrafını ulaştırmıştı. Annesini kaybettiğini söyleyince bende çok üzüldüm ve 'bundan sonra manevi annen benim, sen benim oğlumsun' dedim. Malum Japonya'dan burası çok uzak. Bu yıl da 2. kez Türkiye'ye geldim. Bu kez gelip 10 gündür Trabzon, Rize ve Ovit dağlarını gezdirdiler. Güzel insanlarla tanıştım" ifadelerini kullandı.

Restoran işletmecisi Osaka, Türk yemekleri ile ilgili olarak ise "Yemekleriniz bizim yemeklerden farklı ama lezzetli. Alabalık yiyerek İkizdere'deki Manle Şelalesi'ni gördüm, müthiş doğal güzelliklere sahipsiniz" dedi.



"MANEVİ EVLADIMSIN DEYİNCE KABUL ETTİM"

Trabzonlu Şemsettin Turhan ise yaptığı açıklamada "Annemi geçirdiği hastalık sonucu bir süre önce kaybettim. Japonya'dan bana ulaşarak yıllar önce yaptığım insanlık görevini bana hatırlatan bu güzel insanın manevi oğluyum. 15 yıl önce İstanbul'daki bir Karate turnuvasında yardım ettiğim kız sporcu bunu unutmamış. Memleketine gidince bizden gördüğü ilgi ve yardımları anlatmış. Bayan Osaka sen benim manevi evladımsın deyince kabul ettim. Bende ona anne diyorum. Ben Japonca bilmiyorum onlar da İngilizce bilmiyor. Sözlükten kelimeler ezberledim. İnternette bilgisayar üzeri çeviriler, yaparak konuşuyorum. Trabzon, Rize ve İkizdere'de kendisini gezdirdik. Çok memnun kaldılar" diye konuştu.

(İsmet Köseoğlu / İHA)