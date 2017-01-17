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Japon balığı gözleri olmadan 2 yıldır yaşıyor
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Japon balığı gözleri olmadan 2 yıldır yaşıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoranın akvaryumunda gözleri olmadan 2 yıldır yaşam mücadelesi veren Japon balığı hayrete düşürdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoranın akvaryumunda gözleri olmadan 2 yıldır yaşam mücadelesi veren Japon balığı hayrete düşürdü.
Restoran sahibi Hilmi Ata Aras,yaklaşık 2 yıldır balığın gözlerinin olmamasına rağmen yaşamasını hayretle karşıladıklarını söyledi. Aras," Akvaryumun içinde büyük bir balığımız vardı. O balık, Japon balığının gözlerini yedi ve ardından öldü. Balığın ilk başta yaşamayacağını ve bu yüzden akvaryumdan çıkartmayı düşündük. Müşterilerimizde balığın gözü olmadan nasıl yaşadığını ve nasıl beslendiğini meraklı bakışlarla bize soruyorlar. Akvaryuma yem attığımızda diğer balıklar hücum ettiğinde onların hareketlerini algılayıp suyun yüzüne doğru çıkarak besleniyor. Şimdilik sağlıklı görünüyor. Veterinere sorduk. Göz fonksiyonel bir organ olduğundan kanama olmaması durumunda yaşayabileceğini söyledi" diye konuştu.
(Vural Efecik / İHA)
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