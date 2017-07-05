Jant kapağı fırladı, faciadan dönüldü

İstanbul'da TEM otoyolunda hızla akan trafikte bir aracın önüne fırlayan jant kapağı faciaya sebep oluyordu. O anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
İstanbul'da TEM otoyolunda hızla akan trafikte bir aracın önüne fırlayan jant kapağı faciaya sebep oluyordu. O anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, geçtiğimiz günlerde TEM otoyolunda meydana geldi. Trafikte seyir halindeki aracın önüne ters istikametten fırlayan jant kapağı az kalsın büyük bir faciaya yol açıyordu. Araç önündeki kameraya yansıyan görüntülerde ise karşı yönden gelen jant kapağının aniden aracın ön kaputuna fırladığı ve sürücünün tepkisi görülüyor.
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