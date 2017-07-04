Jandarmanın dikkati faciayı önledi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristler tarafından 3 teneke içerisine yerleştirilerek yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarmanın dikkati sayesinde bulunarak, olası bir faciaya neden olmadan imha edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristler tarafından 3 teneke içerisine yerleştirilerek yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, jandarmanın dikkati sayesinde bulunarak, olası bir faciaya neden olmadan imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Harmanlı köyü yolunda arama tarama çalışması yürüten jandarma ekipleri, yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı buldu. 3 teneke içerisine yerleştirilen patlayıcı, kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden alınarak, getirildiği kırsal bölgede imha edildi. Büyük bir gürültüyle infilak eden patlayıcının erken fark edilmesi olası bir faciayı önledi.

(Enes Arslan /İHA)