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Jandarmadan yılbaşı temizliği
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Jandarmadan yılbaşı temizliği

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 gram kristal, bin 248 gram esrar, 3 sentetik hap, 331 şişe kaçak içki, 5 bin 800 TL ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 gram kristal, bin 248 gram esrar, 3 sentetik hap, 331 şişe kaçak içki, 5 bin 800 TL ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Side Mahallesi Sorgun mevkinde şüpheli hareketlerde bulunan O.O. isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada yaklaşık 2 gram kristal maddesi ve bir adet 7,65 mm Walter marka tabanca ele geçirildi. Şahsın alınan ifadesinde silahı Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir otoparkta S.B.'den aldığını söylemesi üzerine ekipler tarafından adrese yapılan operasyon kapsamında S.B., A.Ç. ve Y.T.'nin üst araması gerçekleştirildi. Ayrıca S.B.'de her biri 15 gram 8 adet poşetlenmiş satışa hazır vaziyette esrar maddesi ve 2 gram kristal maddesi ele geçirildi. Y.T isimli şahsın üst aramasında yaklaşık 3 gram kristal ve kristal içiminde kullanılan ampul ve plastik borular, A.Ç. isimli şahsın üst aramasında ise poşet içerisinde yaklaşık 18 gram esrar ve esrar içmek için kullanılan beyaz çarşafa sarılı 2 adet yaklaşık 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, ekiplerin D-400 kara yolunda yaptıkları kontrolde Y.M. isimli sahsın kullandığı otomobil içerisinde 145 şişe viski, 186 şişe votka olmak üzere toplam 331 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Aynı zamanda F.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından şahsın adresinde fiziki takip başlatıldı. F.T.'nin evinden çıkan K.T.'nin üzerinde 500 gram kubar esrar ele geçirildi. F.T.'nin evinde yapılan aramada ise 600 gram kubar esrar, 3 adet sentetik hap, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 5 bin 800 TL ve 30 Euro para ele geçirildi.
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