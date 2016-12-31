31.12.2016 09:06 Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi Yağcılar Mevkii Yörükobası çevresinde icra edilen faaliyet esnasında otomobilde şüpheli olarak görülen M.T isimli şahıs ve Kırgızistan vatandaşı kadın E.M.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada M.T. isimli şahsın montunun cebinde 5 ayrı kağıda sarılı toplam ağırlığı 72 gram olan kullanıma ve satışa hazır esrar maddesi ve 22 adet ectaziy uyuşturucu hap ele geçirildi.



220 gram esrar ve 5 gram toz esrar ele geçirildi



Öte yandan Side Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde M.T.K. isimli şahsın işletmiş olduğu markette Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 14 adet fişek, 220 gram esrar ve 5 gram toz esrar ele geçirildi. M.T.K isimli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

