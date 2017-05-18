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Jandarmadan Guinness Rekoru
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Jandarmadan Guinness Rekoru

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen ve 5 bin 754 kişinin katıldığı kitap okuma faaliyetiyle Almanya'nın elinde bulunan Guinness Dünya Rekoru kırıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen ve 5 bin 754 kişinin katıldığı kitap okuma faaliyetiyle Almanya'nın elinde bulunan Guinness Dünya Rekoru kırıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının 178. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında kitap okuma faaliyeti gerçekleştirildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ASELSAN personeli katıldı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek üzere düzenlenen faaliyete toplam 5 bin 754 personel ve ailesi katıldı.
Etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı Orkestrasının konseri ile başladı. Ardından, "Ayyıldız Ruhu" isimli kitabın yazarı Jandarma Binbaşı Ömer Gürdal, rekor denemesi için kesintisiz 1 saat kitap okudu. Stadyumda bulunan 5 bin 754 personel ve ailesi de kitaptan takip etti. Tüm faaliyet, alanda kurulu bulunan kamera sistemi ile teknik bir ekip tarafından Guinness yetkililerince anlık olarak incelendi ve kayıt altına alındı. Guinness'in yetkilendirdiği 6 kişilik uluslararası denetleme ekibi de faaliyet boyunca salonda hazır bulundu ve etkinliğin ardından raporunu Guinness yetkililerine iletti. Yapılan değerlendirmeden sonra Guinness Dünya Rekorları Türkiye Hakem ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, 5 bin 754 kişinin gerçekleştirdiği rekor denemesinin başarılı olarak kabul edildiğini açıkladı. Böylece, 5 bin 406 kişi ile Almanya'da bulunan Guinness Dünya Rekoru Türkiye'nin olmuş oldu.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde ilginç bir günün yaşandığına dikkat çeken Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, "Bu proje Mart ayında gündeme gelmişti. Jandarma Genel Komutanlığının 178. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın anısına gençlerde kitap okuma alışkanlığına yönelik bir farkındalık oluşturmak için böyle bir faaliyeti planladık. Yazar Jandarma Genel Komutanlığının bir personelidir. Yıllarca terörle mücadele konusunda tecrübe kazanmış ve görev yapmış bir personelimiz. İnşallah bu amaca ulaşmışızdır" ifadelerini kullandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hakkında da kısa bir bilgilendirme yapan Alkan, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 31 Temmuz 2016 tarihinde kuruldu. Şu anda halihazırda 4 bin 200 civarında öğrencimiz var. 2017-2018 eğitim öğretim yılına yönelik olarak öğrenci alımlarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl 400 subay adayı alacağız ve şu andaki başvuru sayısı 40 bindir. 3 bin tane astsubay adayı alacağız ve onunda başvuru sayısı 104 bindir. Fakültemizin hazırlık sınıfına bu sene 200 öğrenci alacağız. 5 yıl okutacağız. Lisans diploması verip mezun edeceğiz. Onun hazırlıkları da devam etmektedir. Başvurular sürüyor. Şu ana kadar ÖSYM'nin yaptığı sınava giren yaklaşık 6 bin öğrencimiz bize başvurularını yaptı. 22 Mayıs'a kadar da başvuruları almaya devam edeceğiz. Gençlerimizi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne bekliyoruz. Dünyada ulusal ve uluslararası alanda saygın bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Ayrıca, ülkemizin güvenliğine katkı sağlayacak gençleri yetiştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
(İlker Turak - Cem Geçim - Emre Yüzügüldü/İHA)

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