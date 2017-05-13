Jandarmadan 'Anneler Günü'ne özel video

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli bölgelerde vatani görevlerini yerine getiren askerler, 'Anneler Günü'ne özel video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli bölgelerde vatani görevlerini yerine getiren askerler, 'Anneler Günü'ne özel video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Anneler Gününe özel, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde vatani görevini yerine getiren askerlerin kutlama mesajlarının yer aldığı bir video hazırladı. Duygu dolu mesajların yer aldığı video, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. (Uğur Kan Yüksek/İHA)
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