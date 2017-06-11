Jandarma ve gönüllü motosikletlilerden muhteşem kortej

Jandarma Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Antalya'da farklı kulüplerden yaklaşık 500 motosikletli Kemer'den Antalya İl Jandarma Komutanlığına kadar kortej düzenledi.

Jandarma Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Antalya'da farklı kulüplerden yaklaşık 500 motosikletli Kemer'den Antalya İl Jandarma Komutanlığına kadar kortej düzenledi.

Antalya'da Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 178. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 20'ye yakın motosiklet kulübüne üye motosiklet tutkunlarının yanı sıra yeni kurulan Antalya Kadın Motosikletçiler Kulübünün de katılımı ile etkinlik düzenlendi. Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 15.00'de toplanan yaklaşık 500 motosikletli daha sonra Antalya'ya doğru yola çıktı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı önünde başlayan kortej, Antalya İl Jandarma Komutanlığı önünde son buldu. Motosikletli grubu, jandarma girişinde rütbeli subay ve astsubaylar alkışlarla karşıladı. Motosikletli gruplarla, rütbeli subaylar, astsubaylar ve Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Kelleli İl Komutanlığı binasının önünden toplu fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Antalya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, motosiklet kulüplerinin böyle bir etkinlik düzenlemelerinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kelleli, "Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, Varolsunlar" dedi. Motosikletli gruplar için verilen kokteylin ardından program sona erdi.

Motosiklet sürüş kortejine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Jandarma Asayiş Tim Komutanlıkları, Mıddle Asıan Nomads Motosiklet Kulübü, Pusatlar Antalya Motosiklet Kulübü, Moto Team Motosiklet Kulübü, Antalya Enduro Motosiklet Kulübü, Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri ve bireysel motosikletliler katıldı.

(Adem Akalan - Harun Erdoğdu / İHA)