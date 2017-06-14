Jandarma kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Jandarma Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
Jandarma Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Jandarma Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taksim Meydanında düzenlenen törenle Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun da katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu. (Caner Sönmez - Murat Horoz/İHA)
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