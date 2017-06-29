Jandarma karargahında yaşananlara ilişkin iddianame tamam

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 244 şüphelinin yer aldığı iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 244 şüphelinin yer aldığı iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 244 şüpheli yer alıyor. İddianamede yer alan 244 şüpheliden Mehmet Yıldırım Ergider, Mesut Özgen ve Muhterem Çöl FETÖ'nün sivil imamlarından. Şüpheliler anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, askeri komutanlıkların gasbı ve silahlı terör örgütü yöneticisi olmak gibi suçlardan dosyada yer alıyor.

İddianameye göre Jandarma Genel Komutanlığı Beytepe Karargahında meydana gelen olaylarda, Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesi önünde 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 21.00 sıralarında bombalı araç saldırısında bulunulmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin durumunun koruma personeline intikal etmesiyle Harekat Başkanı Tümgeneral Arif Çetin ve Cari Harekat Daire Başkanı Albay Ali Demir telefonla aranarak, konu hakkında kendilerinden bilgi istendi. Tümgeneral Arif Çetin ve Cari Harekat Daire Başkanı Albay Ali Demir'in Harekat Merkezindeki 7 ayrı telefonu aramasına rağmen telefonlara cevap verilmedi. İddianamede yer alan bilgilere göre yaklaşık 90-95 rütbeli personel tarafından 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 21.30 sıralarında Harekat Merkezleri ile nöbetçi heyetleri silah zoruyla görev başından uzaklaştırıldı. Tümgeneral Çetin ve Albay Demir tarafından Harekat Merkezinin ısrarlı bir şekilde aranması sonrasında Harekat Merkezinde görevli olmayan askerler tarafından, 'TSK tarafından yönetime el konuldu. Sıkıyönetim ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi"' şeklinde sözde darbe duyurusu okundu. Bunun üzerine nizamiye bölgesine müdahaleye giden 4 albaya, G-3 Piyade tüfeği ve MP-5 makinalı tabanca doğrultuldu. İddianamede Albay Aziz Yılmaz'ın darbeye teşebbüs eden bir personelin şakağına silah dayayarak yere yatırdığı, ancak darbeci askerler ve albaylar arasında yaşanan arbede sonucu darbeci askerin kaçtığı belirtildi. Yaşanan arbede sonrasında Albay Ali Demir, Tümgeneral Arif Çetin'i telefonla arayarak Beştepe Karargahı binasının darbeye teşebbüs eden personelin kontrolüne geçtiğini, nizamiyeden içeriye girilmediğini, C Nizamiyesi karşısındaki Rıfat Hisarcıklıoğlu Camii'ne gelmesinin uygun olacağını bildirdi. Tümgeneral Çetin de saat 22.40 sıralarında Hisarcıklıoğlu Camii'ne giderek, durum hakkında İçişleri Bakanlığı ile mülki ve adli makamlara bilgi verdi. Tümgeneral Çetin, mülki ve emniyet makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda Polis Özel Harekat Timi talebinde bulundu. Yaklaşık 30 dakika sonra zırhlı araçla polis özel harekatın gelmesiyle Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, öncelikle nizamiyeden girişlerin durdurulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine zırhlı araç nizamiyenin önüne çekilerek, gelen şahısların durdurulması ve yakalanması yoluna gidildi. Karargaha girmek isteyen 8-10 kişi yakalanırken, bir kısmı kaçtı, bir kısmı ise derdest edilerek cami avlusunda gözetim altına alındı. Daha sonra ilave polis özel harekat ekiplerinin gelmesi ile 3 keskin nişancı polis karargah binasına hakim yüksek binalara yerleştirildi. Keskin nişancılar tarafından ilk etapta saat 01.00 sıralarında bir kısım darbeci vuruldu.



"O GECE KARARGAHI DARBECİLERE TESLİM ETMEDİLER"

Tuğgeneral Hacıoğlu tarafından birlikler sevk ve idare edilirken, Tümgeneral Çetin tarafından da Güvercinlik'teki generaller tarafından oluşturulan taktik komuta yeri ile sürekli irtibat sağlandı. Karargaha müdahale eden unsurlarca öncelikle garaj bölgesinde rehin tutulan yaklaşık 200 civarındaki erbaş, er ile rütbeli personele ulaşıldı. Rehinelerin arasına isyancı teröristlerin de karışması üzerine ihtiyaten tüm personel polis gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Müdahale sırasında başarısız olduklarını anlayan darbeciler, helikopterle tahliye edilmek üzere 11. kata (çatı katı) çıktı ancak yoğun ateş üzerine helikopterlerin bölgeyi terk etmesi ile bir kısmı silahlarını 11. kata bırakarak teslim oldu. İddianamede ayrıca bu sırada 11. kattan dumanlar yükseldiği ve dumanın umudu kalmayan darbecilerin notlarını yakmış olmasından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 14.00 itibariyle karargahta tam anlamıyla kontrol sağlandı.

(Yağmur Yıldız / İHA)