16.11.2017 19:25 Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe davasında arar karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 15 sanığın tahliyesine karar verdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 15 sanığın tahliyesine karar verdi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesi görüldü. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Mahkeme heyeti, davanın bugünkü celsesinde ara kararını açıkladı. 15 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.



