10.01.2017 16:35 Jandarma eroin ve esrar ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma yaptığı operasyonda bir evde eroin ve esrar ele geçirdi. Afyonkarahisar'da jandarma yaptığı operasyonda bir evde eroin ve esrar ele geçirdi.



Edinilen bilgilere göre, operasyonun Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yapıldığı kaydedildi. M.S., isimli bir şahsın evinde uyuşturucu maddeler olduğu bilgisini alan ekiplerin zanlının ev ve eklentilerine baskın yaptıkları belirtildi. Yapılan aramalarda ekiplerin 34 adet küçük kağıtlara sarılı eroin, 110 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildiği bildirildi.



Gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S., isimli şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

