Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Jandarma atlı birliklerini gören turistlerden fotoğraf yarışı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Jandarma atlı birliklerini gören turistlerden fotoğraf yarışı

Jandarma atlı birlikleri, motorize tim ve yol kontrol devriyeleri, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Örenyeri'nde asayiş ve güvenliği sağlıyor. Atlı birliklerle ilk kez karşılaşan yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirme yarışına giriyor.

Jandarma atlı birlikleri, motorize tim ve yol kontrol devriyeleri, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Örenyeri'nde asayiş ve güvenliği sağlıyor. Atlı birliklerle ilk kez karşılaşan yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirme yarışına giriyor.
İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Örenyeri'ni, yılda 2 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Bu sebeple Örenyeri'nde çok sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Efes Örenyeri'nde asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma atlı birlikleri, motorize tim ve yol kontrol devriyeleri, sorunlara geçit vermeden çalışmalarını sürdürürken, çalışmalarda drone de kullanılıyor. Nevşehir'de bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma At Köpek Eğitim Merkez'inde görev yapan jandarma atlı birlikleri, yaz sezonunda Efes Örenyeri'nde görev yapacak. Hayatlarında ilk kez jandarma atlı birlikleri gördüğünü belirten yerli ve yabancı turistler adeta fotoğraf yarışına girerken, güvenlik uygulamalarından çok memnun kaldıklarını belirtti.

PLAKA TANIMA VE ARAÇ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ
Alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi veren Efes Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Alper Aydınlıoğlu, "Tarihi milattan önce 5 bin yıl öncesine dayanan ve yıl içerisinde 2 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Efes'te, jandarma olarak Sayın İzmir Valimiz ve İzmir İl Jandarma Komutanımızın yoğun destekleriyle önemli derecede güvenlik tedbirleri alıyoruz. Atlı birliklerimiz, motorize timlerimiz ve yol kontrol devriyelerimizle beraber turistlerin yaşayabileceği her türlü olumsuzluğa karşı, terör, hırsızlık ve taciz gibi olayların önüne geçebilmek amacıyla sıkı bir güvenlik önlemi alınıyor. Plaka tanıma ve araç görüntüleme sistemi ile Efes'e girişi sağlayan her iki noktada sıkı tedbirler alıyoruz" dedi.

KAYBOLMA VE TERÖR OLAYLARINA KARŞI DRONE"
Güvenlik tedbirleri kapsamında drone da kullanıldığını kaydeden Aydınlıoğlu, "3,5 kilometrelik alanda turistlerimiz yönlerini kaybettiğinde drone ile turistlerin takibini gerçekleştiriyoruz. Kaza, sıcaktan rahatsızlanma ve kaybolma olaylarının önüne geçiyoruz. Ayrıca terör saldırılarına karşı da aynı şekilde gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ İLE KARŞILAŞIYORUZ"
Atlı birliklerde görevli Jandarma Astsubay Üst Çavuş Serdar Keykubat da şunları söyledi:
"Jandarma Genel Komutanlığının Nevşehir ilinde Jandarma At-Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı adı altında atlı jandarma olarak motorlu taşıtların kullanılmadığı sahil yürüyüş yollarında ve mesire alanlarında yaz sezonunda geçici olarak görevlendiriliyoruz. Görev yaptığımız sezon, suç oranları düşüş yapıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde güvenlik önlemlerimizi önleyici kolluk devriyesi olarak icra ediyoruz. Efes örenyerinde de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Birçoğu ilk kez atlı birliği gördüklerini söylüyorlar ve fotoğraf çektiriyorlar."
(Ceren Atmaca - Atakan Şen/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
2 milyon 482 bin kişi okuma yazma bilmiyor
Bakanlıktan 'Suriyelilerle gerginlik' haberlerine dair açıklama
Pepe sağlık kontrolünden geçti
'Bu parayı sana yedirmem' deyip katliam yaptı
Manisa'da 4.1 ile sallandı
MHP Genel Başkanlığında 20. yılı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Adliyede rehine krizi: Bir polis yaşamını yitirdi, CHP'li avukat yaralandı
Türkiye'den Almanya'ya nota
Türkiye'den Almanya'ya nota
Meral Akşener MHP defterini kapattı!
Meral Akşener MHP defterini kapattı!
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Figen Yüksekdağ aylar sonra hakim karşına çıktı
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
Kuzey Kore'den dünyayı ürküten görüntü! Trump: Sabrımız sona erdi
Kuzey Kore'den dünyayı ürküten görüntü! Trump: Sabrımız sona erdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
2 milyon 482 bin kişi okuma yazma bilmiyor
2 milyon 482 bin kişi okuma yazma bilmiyor
Bakanlıktan 'Suriyelilerle gerginlik' haberlerine dair açıklama
Bakanlıktan 'Suriyelilerle gerginlik' haberlerine dair açıklama
Pepe sağlık kontrolünden geçti
Pepe sağlık kontrolünden geçti
'Bu parayı sana yedirmem' deyip katliam yaptı
'Bu parayı sana yedirmem' deyip katliam yaptı
Manisa'da 4.1 ile sallandı
Manisa'da 4.1 ile sallandı
MHP Genel Başkanlığında 20. yılı
MHP Genel Başkanlığında 20. yılı
Fenerbahçe'den Kjaer açıklaması
Fenerbahçe'den Kjaer açıklaması
Yemen'de bin 600 kişi koleradan hayatını kaybetti
Yemen'de bin 600 kişi koleradan hayatını kaybetti
Jandarma atlı birliklerini gören turistlerden fotoğraf yarışı
Jandarma atlı birliklerini gören turistlerden fotoğraf yarışı
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor
Bardaki cinayet kamerada
Bardaki cinayet kamerada
Yaşı kadar madalya topladı
Yaşı kadar madalya topladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English