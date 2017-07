Jandarma atlı birliklerini gören turistlerden fotoğraf yarışı

Jandarma atlı birlikleri, motorize tim ve yol kontrol devriyeleri, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Örenyeri'nde asayiş ve güvenliği sağlıyor. Atlı birliklerle ilk kez karşılaşan yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirme yarışına giriyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Örenyeri'ni, yılda 2 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Bu sebeple Örenyeri'nde çok sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Efes Örenyeri'nde asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma atlı birlikleri, motorize tim ve yol kontrol devriyeleri, sorunlara geçit vermeden çalışmalarını sürdürürken, çalışmalarda drone de kullanılıyor. Nevşehir'de bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma At Köpek Eğitim Merkez'inde görev yapan jandarma atlı birlikleri, yaz sezonunda Efes Örenyeri'nde görev yapacak. Hayatlarında ilk kez jandarma atlı birlikleri gördüğünü belirten yerli ve yabancı turistler adeta fotoğraf yarışına girerken, güvenlik uygulamalarından çok memnun kaldıklarını belirtti.



PLAKA TANIMA VE ARAÇ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

Alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi veren Efes Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Alper Aydınlıoğlu, "Tarihi milattan önce 5 bin yıl öncesine dayanan ve yıl içerisinde 2 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Efes'te, jandarma olarak Sayın İzmir Valimiz ve İzmir İl Jandarma Komutanımızın yoğun destekleriyle önemli derecede güvenlik tedbirleri alıyoruz. Atlı birliklerimiz, motorize timlerimiz ve yol kontrol devriyelerimizle beraber turistlerin yaşayabileceği her türlü olumsuzluğa karşı, terör, hırsızlık ve taciz gibi olayların önüne geçebilmek amacıyla sıkı bir güvenlik önlemi alınıyor. Plaka tanıma ve araç görüntüleme sistemi ile Efes'e girişi sağlayan her iki noktada sıkı tedbirler alıyoruz" dedi.



KAYBOLMA VE TERÖR OLAYLARINA KARŞI DRONE"

Güvenlik tedbirleri kapsamında drone da kullanıldığını kaydeden Aydınlıoğlu, "3,5 kilometrelik alanda turistlerimiz yönlerini kaybettiğinde drone ile turistlerin takibini gerçekleştiriyoruz. Kaza, sıcaktan rahatsızlanma ve kaybolma olaylarının önüne geçiyoruz. Ayrıca terör saldırılarına karşı da aynı şekilde gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu.



"VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİ İLE KARŞILAŞIYORUZ"

Atlı birliklerde görevli Jandarma Astsubay Üst Çavuş Serdar Keykubat da şunları söyledi:

"Jandarma Genel Komutanlığının Nevşehir ilinde Jandarma At-Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı adı altında atlı jandarma olarak motorlu taşıtların kullanılmadığı sahil yürüyüş yollarında ve mesire alanlarında yaz sezonunda geçici olarak görevlendiriliyoruz. Görev yaptığımız sezon, suç oranları düşüş yapıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde güvenlik önlemlerimizi önleyici kolluk devriyesi olarak icra ediyoruz. Efes örenyerinde de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Birçoğu ilk kez atlı birliği gördüklerini söylüyorlar ve fotoğraf çektiriyorlar."

(Ceren Atmaca - Atakan Şen/İHA)