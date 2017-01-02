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Jandarma, 60 meşe ağacını kesenleri arıyor
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Jandarma, 60 meşe ağacını kesenleri arıyor

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi 80 meşe ağacını kesen şüpheli veya şüphelileri arıyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi 80 meşe ağacını kesen şüpheli veya şüphelileri arıyor.

İlçenin İmikler mahallesinde 30 Aralık 2016 günü saat:07.10 sıralarında Fakı deresi mevkiinden 60 adet meşe ağacının kesilerek götürüldüğü belirlendi. Olay üzerine inceleme ve soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ağaçları kesen şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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