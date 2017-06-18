İznik Gölünde şok balık ölümleri

Bursa'nın İznik ilçesinde toplu balık ölümlerine bir yenisi daha eklendi. İç sulardaki balık yasağının kalkmasından sonra avlanmak için göle açılan balıkçıların ağları ölü balıklarla doldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde toplu balık ölümlerine bir yenisi daha eklendi. İç sulardaki balık yasağının kalkmasından sonra avlanmak için göle açılan balıkçıların ağları ölü balıklarla doldu.

Av yasağının bitmesinden sonra İznik Gölü'nde ava çıkan balıkçılar korkunç manzara ile karşılaştı. Balık miktarında çok büyük oranda düşüş yaşanan İznik Gölü'nde ağlarda toplanan balıkların yarısı ölü çıktı. Uzun yıllardır İznik Gölü'nde balıkçılık yapan İsmail İldeniz, gölde daha önce de balık ölümlerinin yaşandığını işaret ederek, "Bu yılki kadar kaybı daha önce hiç yaşamadık" dedi.

Son zamanlardaki balık ölümlerinin dikkat çekici olduğunu ifade eden İldeniz, "Bu balık ölümleri neden, sebebi ne? Hiç bilmiyoruz. Attığımız ağları toplamak 4 saat sürüyor. Ölü balıkları ayıkladığımız da 5 kilo balık, kerameti 10 lira. Masraf 500 lira. 6-7 kişiyiz, 60 liradan hesapla, mazot, yeme içme 500'ü geçiyor. Zarardayız" diye konuştu.

(Musa Öztürk / İHA)