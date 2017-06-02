İznik Gölü'nde korkutan manzara

İznik Gölü'nde balıkların kıyıya vurması vatandaşları tedirgin ederken, bir an önce geniş çapta araştırma yapılması istendi.

İznik Gölü'nde balıkların kıyıya vurması vatandaşları tedirgin ederken, bir an önce geniş çapta araştırma yapılması istendi.

İznik Gölü'ndeki balık ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde balıkların kurulan tuzaklardan kaynaklı öldüğü açıklanırken, Çakırcalı vatandaşlar ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çevrecilerden destek istedi. Sahile vuran İsrail sazanlarını görüntüleyen köylüler, 'çevreciler nerede gölde oksijen bitiyor' diye çağrıda bulundu. Göldeki balık ölümlerinin bir an önce araştırılması gerektiğini belirten vatandaşlar, büyük tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi.

(Halil Ataş / İHA)