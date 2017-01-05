05.01.2017 12:30 İzmit'te ruhsatsız 4 işyeri mühürlendi

İzmit'te ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 4 işyeri İzmit Belediyesi tarafından mühürlendi. İzmit'te ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 4 işyeri İzmit Belediyesi tarafından mühürlendi.



İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından şehrin dört bir yanındaki işyeri denetimleri devam ediyor.



Sanayi sitesindeki denetimler sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 işyerinin mühürlendiğini söyleyen belediye yetkilileri, "İzmit Belediyesi olarak sık sık ruhsat alınması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Yaptığımız uyarıları dikkate almadan faaliyet gösteren işyerleri hakkında da yasal işlem yapıyoruz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimlerimiz bundan sonra da artarak devam edecektir" dediler.

