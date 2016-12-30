30.12.2016 16:44 İzmit'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi kar yağışına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi kar yağışına yönelik çalışmalarına devam ediyor.



İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların kar ve don olayından en az şekilde etkilenmesi için şehrin dört bir yanındaki köprülerde, üst geçitlerde cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaparken Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde mahalle ve köylerdeki yolları açık tutmak için yoğun bir çalışma içinde bulunuyorlar. İzmit Belediyesi'nin karla mücadele çalışmalarını 2 vardiya halinde 78 araç ve 186 personel ile sürdürdükleri bildirildi.

