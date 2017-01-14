Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İzmit Körfezi'nde yakıt sızıntısı felaketi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İzmit Körfezi'nde yakıt sızıntısı felaketi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıt deniz yüzeyini kapladı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıt deniz yüzeyini kapladı.
Olayın Dilovası Diliskelesi Mahallesinde bulunan bir limanda meydana geldiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Diliskelesi'nde bulunan bir limandan fuel-oil nakliyesi yapan bir tankerden denize tonlarca yakıt sızdı. Denize sızan yakıtın lodosun da etkisiyle İzmit Körfezi'ne yayılması sonucu deniz hayvanları katrana bulandı. Katrana bulanarak zor da olsa kıyıya çıkan bazı deniz kuşları ise hareket edemez hale geldi. Sızmanın etkilediği alanların belirlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kontrol Uçağı ve Deniz Temizleme Gemisi ile bölgede inceleme başlatıldı. Milli Parklar, Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediyesi ekiplerince toplanan deniz kuşlarının ise temizlenmeye başlandığı öğrenildi.
Kıyıda hareketsiz bir şekilde bekleyen deniz kuşlarını gören bazı hayvanseverler ise kuşları temizlemek için mücadele etti. Kirlenme nedeniyle çok sayıda hayvanın zarar gördüğünü dile getiren dalgıç Yasin Topçu, "Biz 3 gündür bu bölgede dalmaya çalışıyoruz. 3 gündür göründüğü gibi manzara bu. Bir sürü karabatak ölüsü gördük. Her yeri tam belirleyemediğimiz bir malzeme ile kaplı. Hayvanlar yürüyemiyor, uçamıyor. Kendilerini zar zor karaya atmışlar. Tüyleri ayrışmıyor. Ne yapacağımızı bilemeden herkese haber veriyoruz. Fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaşıyoruz. Hayvanseverleri buraya yardıma bekliyoruz" dedi.
Olayın doğal bir felaket olduğunu belirten dalgıç Yasin Topçu, "Nasıl müdahale edilir, ne yapılır bilemiyoruz. Biz durumu belediyeye haber verdik. Sosyal medyadan fotoğraflar atarak tepki bekliyoruz. Kocaeli'nin her yeri böyle. Hereke'den İzmit merkezi, Karamürsel'e kadar durum böyle. Suyun içindekileri bilemiyoruz. Bu suyun üstündeki hal" diye konuştu.
Dalgıçlık mesleklerini yerine getiremediklerini ifade eden Topçu, "Denizin yüzeyinde bu pislik devam ediyor. Suyun altında da devam ediyor. Bizim sağlığımız da sıkıntıya girebileceği için dalışımıza izin verilmiyor" ifadelerini kaydetti.
(Gürcan Yılmaz - İsmail Kurt/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Euroleague'de haftanın MVP'si Luka Doncic
Gaziantep'te PKK operasyonunda 5 tutuklama
''Yeşil Yol' 2018 sonunda tamam'
'Bu, Bağdat'ın, Şam'ın yıkılmasından daha tehlikelidir'
MSB'den emekli subay ve astsubaylara görev
Alanya'nın nefesi yetmedi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi
Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Bursaspor Trabzonspor maçı geniş özeti
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Zeytinburnu'ndaki bina ile ilgili vahim gerçek
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
Bitlis'te son dakika çatışma şehit ve yaralı askerler var!
Teyze ve halaya da maaş geliyor
Teyze ve halaya da maaş geliyor
İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Euroleague'de haftanın MVP'si Luka Doncic
Euroleague'de haftanın MVP'si Luka Doncic
Gaziantep'te PKK operasyonunda 5 tutuklama
Gaziantep'te PKK operasyonunda 5 tutuklama
''Yeşil Yol' 2018 sonunda tamam'
''Yeşil Yol' 2018 sonunda tamam'
'Bu, Bağdat'ın, Şam'ın yıkılmasından daha tehlikelidir'
'Bu, Bağdat'ın, Şam'ın yıkılmasından daha tehlikelidir'
MSB'den emekli subay ve astsubaylara görev
MSB'den emekli subay ve astsubaylara görev
Alanya'nın nefesi yetmedi
Alanya'nın nefesi yetmedi
ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı
ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı
İzmit Körfezi'nde yakıt sızıntısı felaketi
İzmit Körfezi'nde yakıt sızıntısı felaketi
Eski Montana Eyaleti Valisi: Gülen iade edilmeli
Eski Montana Eyaleti Valisi: Gülen iade edilmeli
Karabükspor Akhisar'ı tek golle geçti
Karabükspor Akhisar'ı tek golle geçti
Orhan Okay son yolculuğuna uğurlandı
Orhan Okay son yolculuğuna uğurlandı
Adana Valiliğine saldıran teröristin kimliği belirlendi
Adana Valiliğine saldıran teröristin kimliği belirlendi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English