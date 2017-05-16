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İzmirliler su kesintisine tepkili
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İzmirliler su kesintisine tepkili

İzmir'de 3 günlük su kesintisi duyurusunun ardından İzmirliler su arayışına girdi. Gece saatlerinde dahi su arayan vatandaşlar öfkeli..

İzmir'in Buca ve Gaziemir ilçesilerinin tamamında, Karabağlar'ın İlçesi'nin ise bir bölümünde, ana borudaki arıza nedeniyle 3 gün süreyle su kesintisi uygulanacak olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Arızanın İZSU'daki zamdan kısa süre sonra yaşanması ise dikkat çekti.

İZSU'DA ARIZA

İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan 2.2 metre çapındaki ana isale hattında (Şaşal Mahallesi noktasında) 14 Mayıs 2017 tarihinde akşam saatlerinde arıza meydana geldi.

Arızanın tamiri için hattaki suyu boşaltan İZSU ekipleri çalışmalara başlarken, Buca'nın tamamına, Sarnıç hariç Gaziemir'in tamamına ve Karabağlar'ın bir bölümüne 14 Mayıs saat 23.30 ile 17 Mayıs saat 23.30 arasında su verilemeyeceğini öğrenen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"CAMİDE BİLE SU YOK"

Gece saat 01.00 sıralarında annesiyle su aramaya çıktığını söyleyen Tolunay Kavrar (21), "Önceden haber verilmediği için bir mağduriyet oluştu. Sosyal medyada ya da mahallelerde muhtarlar aracılığıyla haber verilseydi en azından bu mağduriyeti yaşamazdık. Gecenin 01.00'ında cami cami su aramaya çıktık ve bulamadık. Camilerde bile su yok. Üç gün boyunca sularımız kesik. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

İZMİR SOKAKLARINDA SU TANKERLERİ

Türkiye'nin büyükşehirlerinden biri olan İzmir'de vatandaşlar, tankerlerle dağıtılan su için kovalar ve şişelerle sıraya girdi.

İZMİR 90'LARA GERİ DÖNDÜ

90'lı yıllarda CHP yönetiminin olduğu dönemde İstanbul'da kaydedilen görüntüler, yıl 2017'yken, yine CHP'nin yönetiminde olan bir ilde yeniden ortaya çıktı.

İzmirliler, tankerlerin yanında elinde bidonlarla su yarışında..

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