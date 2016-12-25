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İzmirli mimarlara akademik destek
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İzmirli mimarlara akademik destek

Yaşar Üniversitesi, meslek odaları ile gerçekleştirdiği lisansüstü programlarda işbirliği anlaşmasına bir yenisini ekledi. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin ardından Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile işbirliği anlaşması imzalandı.

Yaşar Üniversitesi, meslek odaları ile gerçekleştirdiği lisansüstü programlarda işbirliği anlaşmasına bir yenisini ekledi. Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin ardından Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile işbirliği anlaşması imzalandı.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer arasında imzalanan protokol kapsamında üniversitenin Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinde açılacak lisansüstü eğitim programlarında Mimarlar Odası üyelerine ve birinci derece yakınlarına yüzde 30 indirim yapılacak.

"Katma değer sağlıyor"

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine Halil İbrahim Alpaslan ve Prof. Dr. Cemali Dinçer'in yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Serpil Kahraman, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İlker Kahraman, Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Başak Kundakçı, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şebnem Yücel katıldı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer üniversitelerin yaşadıkları kentlerle önemli bağları olduğunu belirterek, "Çeşitli kurumlarla yapılan işbirliği kente kısa ve uzun vadede katma değer sağlıyor. Bugüne kadar meslek odalarının yanı sıra belediyeler ve İzmir'in köklü şirketleri ile eğitimde işbirliği gerçekleştirdik. İki kuruma da hayırlı olsun" diye konuştu. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Alpaslan ise böyle bir işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
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