Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İzmir Yolu ve Acemler'deki düğüm çözülecek
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İzmir Yolu ve Acemler'deki düğüm çözülecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Emniyet Müdürlüğü'nün Acemler'deki sosyal tesisleri boşalttığını kısa sürede burasının da yıkılarak kavşağın rahatlayacağını belirterek, 'Mudanya Köprülü Kavşağı'na ek şerit yapıyoruz. Ayrıca köprüye yaptığımız yeni bağlantı ile çevre yoluna dönüşler ve şehir merkezine gelişler kolaylaşacak' dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Emniyet Müdürlüğü'nün Acemler'deki sosyal tesisleri boşalttığını kısa sürede burasının da yıkılarak kavşağın rahatlayacağını belirterek, "Mudanya Köprülü Kavşağı'na ek şerit yapıyoruz. Ayrıca köprüye yaptığımız yeni bağlantı ile çevre yoluna dönüşler ve şehir merkezine gelişler kolaylaşacak" dedi.

Bursa'da kent içi trafiği trafiğin en önemli noktalarından biri olan Acemlerdeki düğüm, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle son bulacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yıl içerisinde 63 köprülü kavşak ve köprü imalatı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Recep Altepe, "Bursa'da nerede bir sıkıntı varsa hepsi bir bir çözüme kavuşuyor. Kestel'den Görükle'ye kadar 28 tane lamba vardı. Ama artık transit geçilebiliyor. Normal trafik aktığı zaman çok kısa bir sürede şehrin bir ucundan diğer ucuna gidilebiliyor. Tabi ki her geçen gün şehrin büyümesi yoğunluğun artması bu trafik yoğunluğunu da arttırmış oluyor. Biz de rahatlatma konusundan büyük bir çaba sarf ediyoruz. Devamlı tüm noktalar kameralarla ölçülüyor. Özellikle en sıkıntılı bölgelerden birisi Acemler ve Orhaneli Kavşağı olarak göze çarpıyor. Bu bölgedeki çalışmalarımız devamlı sürüyor" dedi.

Yeniden inşa edilen Mudanya Köprülü Kavşağı'ndan Dikkaldırım istikametine güneye çıkış yolları yapıldığını hatırlatan Başkan Altepe, "Mevcut Mudanya kavşağından gelenler, iki şerit olarak Acemler istikametine gelecek. Burada ek şerit çalışmamız sürüyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Acemler'de kavşak içinde kalan sosyal tesisi boşaltılıyor. Oradaki binalarında kaldırılmasıyla Acemler çıkışına kadar bir genişletme çalışması yapacağız. Mudanya'dan gelenler Dikkaldırım istikametine köprü ile geçiş yaparken, bir yandan da Acemler istikametine ve Nilüfer Vadisine geçecek şekilde planlıyoruz. Acemler kavşağına gelen trafiği azaltma amacıyla buradan araçlar çevre yoluna bağlantı ile ulaşabilecek. Çok yönlü çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında diğer bağlantı projelerimiz de var. Bir biri ardına bunları gerçekleştiriyoruz. Trafiği her an nasıl rahatlatabiliriz düşüncesindeyiz" diye konuştu.

Şehit içi trafiği olumsuz etkileyen en önemli kavşaklardan biri olan Orhaneli Kavşağı'ndaki yığılmayı da pratik uygulamalarla ortadan kaldırdıklarını belirten Altepe, "Özellikle İzmir yolu gidiş istikametinde batçığı kullanmayıp, Orhaneli Kavşağı'nı kullanacak araçların sebep olduğu yoğunluk, şerit genişletme çalışması ile ortadan kaldırılacak. Bunun yanı sıra kavşak ortasındaki göbek de kaldırılarak, Ankara yolu üzerindeki Polis Okulu Kavşağı'nda olduğu gibi aynı anda çok daha fazla araca geçiş yapma imkanı sağlayacak şekilde düzenlenecek" dedi.

Başkan Altepe, İzmir yolunda trafiği dikey olarak rahatlatması düşünülen tünel kavşakların da 2017 yılında ihale edilerek inşaatlarının kısa sürede bitirileceğini sözlerine ekledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Camiamızın başını yerden kaldıracağız'
Borsa güne yatay başladı
Skolyozun yedi belirtisi
Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak
Duruşmanın ikinci gününde de yoğun güvenlik önlemi devam etti
3 Ocak şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı
2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Camiamızın başını yerden kaldıracağız'
'Camiamızın başını yerden kaldıracağız'
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Skolyozun yedi belirtisi
Skolyozun yedi belirtisi
Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak
Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak
Duruşmanın ikinci gününde de yoğun güvenlik önlemi devam etti
Duruşmanın ikinci gününde de yoğun güvenlik önlemi devam etti
3 Ocak şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
3 Ocak şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
KOTO'dan bilgilendirme semineri
KOTO'dan bilgilendirme semineri
Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere meyve fidanı desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere meyve fidanı desteği
Aşkale Belediye Başkanı Polat, karla mücadele çalışmalarını denetledi
Aşkale Belediye Başkanı Polat, karla mücadele çalışmalarını denetledi
Bursaspor'un konuğu Aydınspor 1923
Bursaspor'un konuğu Aydınspor 1923
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Başkan Ahmet Misbah Demircan: 'Çalışanlarımızın varlığıyla ayaktayız'
Başkan Ahmet Misbah Demircan: 'Çalışanlarımızın varlığıyla ayaktayız'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English