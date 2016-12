28.12.2016 10:08 İzmir Yolu ve Acemler'deki düğüm çözülecek

Bursa'da kent içi trafiği trafiğin en önemli noktalarından biri olan Acemlerdeki düğüm, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle son bulacak.



Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yıl içerisinde 63 köprülü kavşak ve köprü imalatı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Recep Altepe, "Bursa'da nerede bir sıkıntı varsa hepsi bir bir çözüme kavuşuyor. Kestel'den Görükle'ye kadar 28 tane lamba vardı. Ama artık transit geçilebiliyor. Normal trafik aktığı zaman çok kısa bir sürede şehrin bir ucundan diğer ucuna gidilebiliyor. Tabi ki her geçen gün şehrin büyümesi yoğunluğun artması bu trafik yoğunluğunu da arttırmış oluyor. Biz de rahatlatma konusundan büyük bir çaba sarf ediyoruz. Devamlı tüm noktalar kameralarla ölçülüyor. Özellikle en sıkıntılı bölgelerden birisi Acemler ve Orhaneli Kavşağı olarak göze çarpıyor. Bu bölgedeki çalışmalarımız devamlı sürüyor" dedi.



Yeniden inşa edilen Mudanya Köprülü Kavşağı'ndan Dikkaldırım istikametine güneye çıkış yolları yapıldığını hatırlatan Başkan Altepe, "Mevcut Mudanya kavşağından gelenler, iki şerit olarak Acemler istikametine gelecek. Burada ek şerit çalışmamız sürüyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün Acemler'de kavşak içinde kalan sosyal tesisi boşaltılıyor. Oradaki binalarında kaldırılmasıyla Acemler çıkışına kadar bir genişletme çalışması yapacağız. Mudanya'dan gelenler Dikkaldırım istikametine köprü ile geçiş yaparken, bir yandan da Acemler istikametine ve Nilüfer Vadisine geçecek şekilde planlıyoruz. Acemler kavşağına gelen trafiği azaltma amacıyla buradan araçlar çevre yoluna bağlantı ile ulaşabilecek. Çok yönlü çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında diğer bağlantı projelerimiz de var. Bir biri ardına bunları gerçekleştiriyoruz. Trafiği her an nasıl rahatlatabiliriz düşüncesindeyiz" diye konuştu.



Şehit içi trafiği olumsuz etkileyen en önemli kavşaklardan biri olan Orhaneli Kavşağı'ndaki yığılmayı da pratik uygulamalarla ortadan kaldırdıklarını belirten Altepe, "Özellikle İzmir yolu gidiş istikametinde batçığı kullanmayıp, Orhaneli Kavşağı'nı kullanacak araçların sebep olduğu yoğunluk, şerit genişletme çalışması ile ortadan kaldırılacak. Bunun yanı sıra kavşak ortasındaki göbek de kaldırılarak, Ankara yolu üzerindeki Polis Okulu Kavşağı'nda olduğu gibi aynı anda çok daha fazla araca geçiş yapma imkanı sağlayacak şekilde düzenlenecek" dedi.



Başkan Altepe, İzmir yolunda trafiği dikey olarak rahatlatması düşünülen tünel kavşakların da 2017 yılında ihale edilerek inşaatlarının kısa sürede bitirileceğini sözlerine ekledi.