İzmir yine sallandı !

İzmir'de saat 08.54'te, merkezi Karaburun açıkları olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İzmir'de saat 08.54'te, merkezi Karaburun açıkları olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 08.54'te merkezi İzmir'in Karaburun açıkları olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de ve çevre illerde hissedildi.
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