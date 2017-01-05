İzmir Valisi son dakika saldırıyı yapan örgütü açıkladı

İZMİR'de son dakika patlamanın ardından detaylar art arda geliyor. İzmir Valisi Erol Ayyıldız terör saldırısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Vali Ayyıldız şüpheli bir aracın daha patlatıldığını, 2 teröristin öldürüldüğünü , eylemi yapan örgütün PKK olduğunu açıkladı.

Vali Erol Ayyıldız'ın açıklamalarından önemli satır başları;

"Başımız sağolsun, hepimize geçmiş olsun. Biraz önce bir araç geçerken polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu çatışma çıktı. Bunun sonucunda 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu, 5 yaralımız var. Tedavi görecek kardeşlerimize şifalar diliyoruz.

"YANLARINDA 8 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ"

Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında kalaşnikof tüfek, 8 el bombası ele geçirildi. Biraz önce bir araç daha tespit edildi ve kontrollü şekilde patlatıldı.

"PKK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Elde olan veriler eylemi yapanların PKK olduğunu gösteriyor. Şehit polisimizin şüphesi sonucu asıl saldırı engellendi."