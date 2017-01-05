05.01.2017 18:08 İzmir Valisi: '1 polis ve 1 adliye memuru şehit, 6-7 yaralı var'

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'deki terör saldırısında 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğunu, olayda polisle çatışmaya giren 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Ayyıldız, ilk bulguların saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığını gösterdiğini belirtti. Vali ayrıca 3'ü polis 6-7 yaralanın olduğunu da kaydetti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'deki terör saldırısında 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğunu, olayda polisle çatışmaya giren 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Ayyıldız, ilk bulguların saldırıyı terör örgütü PKK'nın yaptığını gösterdiğini belirtti. Vali ayrıca 3'ü polis 6-7 yaralanın olduğunu da kaydetti.



