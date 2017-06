İzmir Valiliğinden rahatlatan deprem açıklaması

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından açıklama yapan İzmir Valiliği, deprem nedeniyle can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yaptı. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre, ilimizde bugün saat 15.28'da İzmir Karaburun açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından yapılan ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Meydana gelen deprem nedeniyle AFAD, kaymakamlıklar, mahalli idareler ve ilgili kurumlar derhal harekete geçerek depremin muhtemel etkileri konusunda çalışmalara başlamışlardır" ifadeleri kullanıldı.