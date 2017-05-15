Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İzmir susuz kaldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İzmir susuz kaldı

İzmir'de, Tahtalı Barajı hattındaki dev boruda meydana gelen arıza kentin en büyük ilçeleri Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerini susuz bırakırken, İZSU ekipleri 25 kişilik ekiple arızanın bir an önce giderilmesi için yoğun çaba harcıyor.

İzmir'de, Tahtalı Barajı hattındaki dev boruda meydana gelen arıza kentin en büyük ilçeleri Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerini susuz bırakırken, İZSU ekipleri 25 kişilik ekiple arızanın bir an önce giderilmesi için yoğun çaba harcıyor.
İzmir'de, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı hattındaki 2,2 metrelik dev boruda arıza meydana geldi. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00'de 100 kilometrelik Tahtalı Barajı ana isale hattında yaşanan, Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintilerine yol açan arızanın giderilmesi için seferber oldu. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezinden debinin sıfıra düştüğünü izleyen ekipler, hemen arızanın olduğu bölgeye giderek çalışmaya başladı. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajına aktarıldı.

BÖLGELERDE 17 MAYIS 23.30'A KADAR SU VERİLEMEYECEK
Arızalı borunun olduğu nokta kazıldı. Öğle saatlerinde borular çıkarılmaya başlandı. 2 metre 20 santimetre çapındaki betonarme borunun 12 metrelik kısmının yenileneceği ve bu işlemde 6 metre betonarme borudan çeliğe geçiş parçası ile 6 metre çelik boru kullanacağı bildirildi. Arızanın olduğu saatlerden itibaren 25 kişilik ekiple 3 vardiya halinde araklıksız çalışan İZSU ekipleri, bu gece ilerleyen saatlerde kaynak işlemlerine başlayacak. Kaynak işleminin uzun süreli bir çalışma olduğunu belirten yetkililer, sonrasında yan dolguların yapılarak çelik imalatın üstünün de betonla kaplanacağını belirtti. Betonun donma süresi beklendikten sonra da kazılan yerin kapatılarak hatta su verileceğini belirten yetkililer, kesinti yapılan bölgelere 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 23.30'a kadar su verilmesinin planlandığını bildirdi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'AK Parti'nin içine nifak sokmak için...'
Fenerbahçe'nin Final Four biletleri tükendi
FETÖ'den 600 milyon Avro tırtıklayan imam!
İzmir susuz kaldı
Fener'in yıldızı 4,5 milyon dolar dolandırıldı
Eleştirilere cevap verdi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Edirne Belediye Başkanı'na saldırı!
Edirne Belediye Başkanı'na saldırı!
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Erdoğan: İttifaka gölge düşerse başımızın çaresine bakarız!
Erdoğan: İttifaka gölge düşerse başımızın çaresine bakarız!
DAEŞ tarihi eserleri yok ediyor!
DAEŞ tarihi eserleri yok ediyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'AK Parti'nin içine nifak sokmak için...'
'AK Parti'nin içine nifak sokmak için...'
Fenerbahçe'nin Final Four biletleri tükendi
Fenerbahçe'nin Final Four biletleri tükendi
FETÖ'den 600 milyon Avro tırtıklayan imam!
FETÖ'den 600 milyon Avro tırtıklayan imam!
İzmir susuz kaldı
İzmir susuz kaldı
Fener'in yıldızı 4,5 milyon dolar dolandırıldı
Fener'in yıldızı 4,5 milyon dolar dolandırıldı
Eleştirilere cevap verdi
Eleştirilere cevap verdi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
11 madalyayla döndüler
11 madalyayla döndüler
AK Parti'de Yeni Atılım Dönemi!
AK Parti'de Yeni Atılım Dönemi!
Saldırgan hakkında karar
Saldırgan hakkında karar
Suriye'de hava saldırısı: 30 sivil öldü
Suriye'de hava saldırısı: 30 sivil öldü
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English