Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İzmir şehidini uğurladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İzmir şehidini uğurladı

Diyarbakır'da düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen evli ve bir çocuk babası polis memuru Şenali Ocak memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesinin oğlunun tabutuna sarılarak feryat etmesiyse yürek dağladı.

Diyarbakır'da düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen evli ve bir çocuk babası polis memuru Şenali Ocak memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesinin oğlunun tabutuna sarılarak feryat etmesiyse yürek dağladı.
Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bombanın infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Şenali Ocak'a, şehit düştüğü diğer meslektaşları ile dün Diyarbakır'da resmi tören düzenlenmişti. Resmi törenin ardından, şehidin cenazesi memleketi İzmir'e getirildi. Şehit polis memurunun cenaze namazı Bostanlı Beşikcioğlu Camii'nde kılındı. Cenazeye şehit Ocak'ın eşi Yelda Ocak, 1 yaşındaki oğlu Enes Ocak, babası Mehmet Ali Ocak, annesi Gönül Ocak, yakınları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehidin meslektaşları, askeri erkan ve yaklaşık 2 bin İzmirli katıldı. Şehidin annesi Gönül Ocak oğlunu Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılıp, "Sur ateşi beni yaktı. Kimse söndüremez. Şehit olmadan bir gün önce bana mesaj atmışı. Mesajında, 'Ana yerim çok iyi, beni merak etme. Buradaki kardeşlerim de iyi' diye yazdı. Seni bu şekilde mi görecektim oğlum. 40 yaşında beni şehit anası yaptın" dedi. Şehit annesi, cenazede görevli oğlunun meslektaşına sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Yelda Ocak ise, 'Öldüm ben. Olamaz. Oğlunun yürüdüğünü göremedin daha' diye gözyaşı döktü. Şehidin 1 yaşındaki oğlu Enes ise babasının Türk bayrağına sarılı tabutu başına getirilirken küçük Enes her şeyden habersiz babasının tabutuna baktı.
Kılınan cenaze namazından sonra şehidin naaşı Işıkkent Polis Şehitliği'ne defnedildi.
(Atakan Şen - Sinan Yeniçeri/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İzmir şehidini uğurladı
Bir gencin öldüğü kavga kamerada
Borsa ilk yarıda yükseldi
Erdoğan: FETÖ-PKK her geçen gün eriyor!
Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı
Hatay'da PKK operasyonu: 36 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Ankara'da son dakika korkutan patlama!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Almanlardan şaşırtan Türkiye itirafı!
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkanlar şaşırttı!
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!
Borç yapılandırmada süreyi kaçıranlara müjde!
Elazığspor Galatasaray maçı geniş özeti
Elazığspor Galatasaray maçı geniş özeti
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi: llk hedef Taksim'di!
Yakalanan Reina saldırganının ilk ifadesi: llk hedef Taksim'di!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İzmir şehidini uğurladı
İzmir şehidini uğurladı
Bir gencin öldüğü kavga kamerada
Bir gencin öldüğü kavga kamerada
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Erdoğan: FETÖ-PKK her geçen gün eriyor!
Erdoğan: FETÖ-PKK her geçen gün eriyor!
Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı
Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı
Hatay'da PKK operasyonu: 36 gözaltı
Hatay'da PKK operasyonu: 36 gözaltı
Roma 5.3'le sarsıldı
Roma 5.3'le sarsıldı
Beşli konferans Mont Pelerin'de devam ediyor
Beşli konferans Mont Pelerin'de devam ediyor
'Mıntıka hastası' ne iş bulabiliyor ve eş
'Mıntıka hastası' ne iş bulabiliyor ve eş
Van'da 2 teröristin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Van'da 2 teröristin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Şanlıurfa'da DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı
Şanlıurfa'da DEAŞ'ın canlı bomba kuryesi yakalandı
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı
Bahçeli anayasaya neden evet dediğini açıkladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English