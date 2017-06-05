İzmir sabaha kadar uyumadı

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Göztepe'nin taraftarları İzmir'de geç saatlere kadar kutlama yaptı.

TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Göztepe'nin taraftarları İzmir'de geç saatlere kadar kutlama yaptı.

Antalya'da Eskişehirspor ile Süper Lig'e çıkış maçında karşılaşan Göztepe, kıran kırana verdiği mücadele sonucunda şampiyonluğunu ilan etti. İzmir'in birçok noktasında kurulan dev ekranlarda Göztepe'ye destek veren İzmirli futbolseverler, Göztepe'nin galibiyetini büyük bir coşkuyla kutladı. Göztepe'nin 14 yıllık Süper Lig hasretinin son bulmasının sevincini yaşayan taraftarlar, otomobilleri ile konvoy yaparak kentin cadde ve sokaklarında şampiyonluk turu attı. Sabahın ilk saatlerine kadar uyumayan taraftarlar, müzik eşliğinde dans ederek galibiyetin tadını çıkardı. Ayrıca Göztepe'nin marşlarını da seslendiren taraftarlar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Coşku dolu saatler geçiren İzmirliler, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

