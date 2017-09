09.09.2017 09:05 İzmir-Manisa 15 dakikaya iniyor: Sabuncubeli Tüneli'nde ışık göründü

İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indirecek olan Sabuncubeli Tüneli'nde ilk ışık, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle son delme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından göründü. Yoğun çalışmaların ardından tören, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 8 Eylül'ü, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'e bağlayan geceye yetiştirildi.

9 Eylül 2011 tarihinde yapımına başlanan ancak yüklenici firmanın 4 Kasım 2014 tarihinde iflas etmesi sebebiyle inşaatı duran ve yaklaşık 10 ay sonra yeniden ihaleye çıkılarak, çalışmaların kaldığı yerden devam ettiği Sabuncubeli Tüneli'nde son aşamaya gelindi. Sürekli yaşanan trafik kazalarıyla gündemden düşmeyen Sabuncubeli'nde yapılan tünel sayesinde artık güvenli yolculuğun yanı sıra İzmir-Manisa arası ulaşımda 15 dakikaya düşecek. Adeta iki kenti birleştirecek olan Sabuncubeli Tüneli'nde "Işık Gördü" töreni, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla, Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 8 Eylül'ü, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'e bağlayan gece yapıldı. Tünelin Manisa tarafında düzenlenen törende konvoyla tünele giren Başbakan Binali Yıldırım, burada işçiler tarafından karşılandı. Törende hazırlanan iş makinesini kullanan Yıldırım, son delme işlemini gerçekleştirmesinin ardından Sabuncubeli Tüneli'nde ilk ışık göründü. Tünelin diğer tarafında bulunan işçiler, ellerinde Türk bayrağı ve alkışlarla Başbakan Yıldırım'ı karşıladı. İşçiler, Türk bayrağını Yıldırım'a takdim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Tünel içerisinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Az önce Manisa-İzmir arasındaki korkunç Sabuncubeli'ni baypas edecek Sabuncubeli Tüneli'nde ışık görme işlemini gerçekleştirdik. Bu unutulmaz anın bir özelliği var. Manisa tarafından girdik, Manisa'nın kurtuluşu günü bitmek üzereyken yarı geceden önce Manisa tarafını açtık ve İzmir tarafından ay yıldızlı bayrağımızla İzmir Valisi ve arkadaşlarımız bizi karşıladı. Dolayısıyla 8'inde Manisa'dan girdik, 9'unda İzmir'den çıktık. İki ilimizin de kurtuluşunu bu Sabuncubeli Tüneli'nin ışık gördü merasiminde anmış olduk. Bu Sabuncubeli Tüneli ne anlama geliyor? İki tünel var çift tüp. Her biri iki gidiş, iki geliş. Toplam uzunluğu her bir tüpün 4 bin 70 metre iki tüp yani 8 bin 140 metre toplam tünel uzunluğu var. Tünelden sonraki bağlantı yollarını da kattığımızda her biri 6 bin 600 metreyi buluyor. 500 milyon liraya mal oluyor. Bu tünel yapılınca mevcut yolda yüzde 10'a yakın eğim yüzde 1,5'e düşüyor. Dolayısıyla sürüş konforu artıyor. 14 adet virajdan kurtulmuş oluyoruz. Viraj yok dümdüz girip çıkıyorsunuz. Evliya Çelebi'nin korkunç Sabuncubeli hatıralarındaki tabir artık tarihte nostaljiye dönüşüyor. Bu projeye Eylül 2011 yılında başladık. O zaman yap-işlet-devret planlamıştık ancak yüklenici firma işin içinden çıkamayınca iptal ettik kendi imkanlarımızla yapmaya karar verdik. Önümüzdeki Temmuz ayının 1'inde 2018'de tamamen bitirilmiş olacak. Bugün İzmir'den Manisa'ya yaklaşık 40 bin araç geçiyor. Sabuncubeli virajlarında kış şartlarında burada olan kazalar, can kayıplar, fazladan yakıtlar, zaman kayıpları bu tünellerle birlikte tamamen ortadan kalkmış olacak. Manisa büyümeye devam ediyor. İzmir büyümeye devam ediyor. İki komşu il arasındaki mesafe Sabuncubeli tünelleriyle birlikte iyice kısalıyor. 15 dakika içerisinde İzmir'den Manisa'ya, Manisa'dan İzmir'e gitmek mümkün olacak. Tünelin bulunduğu yer Manisa'ya yaklaşık 10 kilometre, İzmir tarafına da 12 kilometre. Aşağı yukarı ortada. Böylece Ege'nin parlayan yıldızı güzel İzmir ve Manisa'yı birbirine yakınlaştıran, trafik konforunu arttıran can kayıplarını azaltan, yakıt tasarrufu sağlayan, çevreye daha az zarar veren büyük bir projeyi hayata geçiyoruz. Bu Manisa ve İzmir'in hayali ve rüyası olan bir projeydi. Biz bu projeye başladığımızdan bizimle dalga geçtiler. Bunlar da seçime yönelik göz boyamaya yönelik bir iş diye maalesef muhalefet bunu da kullanmaya kalktı. Ancak onların bilmediği birşey vardı. AK Parti iktidarı söylediğini yapar, yapmayacağı hiçbir şeyin de sözünü vermez. '35 İzmir 35 Proje' ile 2011 genel seçimlerinden önce başlattığımız bu projeler serisine bir adet daha projenin bitirme aşamasında Sabuncubeli'ni dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Yıldırım, daha sonra makam aracının direksiyonun başına geçerek, tünelin İzmir yönünden çıktı. Yıldırım, tünel çıkışında bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.



14 VİRAJ ORTADAN KALKIYOR

Günde ortalama 40 bin aracın kullandığı İzmir-Manisa yolunun 580 rakımından geçen ve yüzde 9 eğimli, 14 virajlı Sabuncubeli bölümünde çalışmalar son aşamaya geldi. Çift tüp tüneli 4 bin 70 metre, bağlantı yolları 2 bin 530 metre olan, toplam uzunluğu 6 bin 600 metreyi bulan projeyle yolun eğimi de düşürülecek. Projenin tamamlanması ile tünel içinde yüzde 1,5 yol eğimi olacak ve bu kesimde yüzde 9'luk yüksek eğim ve 14 viraj ortadan kaldırılacak. Tünelin 1 Temmuz 2018 yılında hizmete açılması bekleniyor.

(Önder Aydın - Aykut Yeniçağ/İHA)