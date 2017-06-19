İzmir Limanında korkunç ölüm

İzmir Limanında başına vinç üzerindeki konteyner kilidi düşen kişi, feci şekilde hayatını kaybetti.
İzmir Limanında başına vinç üzerindeki konteyner kilidi düşen kişi, feci şekilde hayatını kaybetti. İddiaya göre, özel bir gümrük müşavirliği ve danışmanlık şirketinde çalışan Fırat Göktuna (25), liman içindeki personel harici girilmemesi gereken yük elleçleme sahasına girdi. Bu sırada Göktuna'nın başına vinç üzerindeki konteyner kilidi düştü. Göktuna, kilidin düşmesi sonucu feci şekilde can verdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Göktuna'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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