09.09.2017 12:31 İzmir'in kurtuluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı törenlerle kutlanıyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı törenlerle kutlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği tören, Basmane ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki tarihi güzergahta binlerce İzmirli'nin katıldığı "Zafer Yürüyüşü" ile başladı. Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Ardından Hükümet Konağı önünde Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentin kurtuluş günü nedeniyle gönderdiği mesaj okundu. Törende, Atlı Süvari Birlikleri'nin 9 Eylül'de kente girişi ve vilayet binasında Türk bayrağını göndere çekişi de canlandırıldı.

Törende Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden getirilen toprak ve Türk bayrağı, süvariler tarafından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teslim edildi. Bakan Eroğlu da her iki emaneti Başbakan Yıldırım'a teslim etti. Yıldırım, Türk bayrağını öperek alnına götürdü. Törenin sonunda Başbakan Binali Yıldırım, PTT standı önünde toplu fotoğraf çektirdi, 9 Eylül için özel olarak hazırlanan pulu imzaladı.

Törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

(Mihrap Düzöz - Halil Karahan/İHA)

