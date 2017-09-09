İzmir'in çılgın projesi Başbakan Yıldırım açıkladı

Güçlü Ekonomi, Güçlü İzmir, Güçlü Türkiye Zirvesi Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile Torbalı'da gerçekleştirildi. İzmir'e 3 yeni stadyumun temelini Başbakan Binali Yıldırım attı.

"Kurtuluş gününde İzmir'de 3 stat birden... 400 milyon lira helali hoş olsun." diyen Yıldırım, sıradaki projelere de değindi.

MALİYET 400 MİLYON LİRA

"İzmir Türk sporunda çok önemli bir yere sahip. Geçmişte Türk futbolunda başarılarıyla destanlar yazan kulüpler için çok önemli bir gün. Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temellerini atacağız. Göz Göz Göztepe, Kaf Kaf Karşıyaka, Büyük Altay ve Altınordu Kulüpleri başta olmak üzere İzmir'in güzide kulüpleri ve taraftarlarına bu 3 stadı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Statları çok kısa sürede tamamlayarak, açılışını yapacağız ve taraftarlara kazandıracağız. Statların toplam maliyeti 400 milyon lira. Süre için pazarlığı başbakanımız yapacak. Yan tarafta gençlik merkezimizi de kazandırıyoruz."

"MUAZZAM BİR PROJE HAZIRLADIK"

Buca'da temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in çılgın projesini anlattı:

Başbakan, "Nasıl İstanbul'un Marmaray'ı varsa İzmir'in İzmir Körfez Geçişi var. Körfez'i kuzeyden güneye denizin altından ve üstünden geçecek muazzam bir proje hazırladık. İnşallah İzmir isteyince biz de bu projede düğmeye basacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

İZMİR-MANİSA ARASI 15 DAKİKA

"Dün akşam İzmirli işadamlarıyla beraber olduk. İzmir'in, Ege'nin, Türkiye'nin ekonomisini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Oradan yarı gecede Manisa'ya geçtik. Manisa-İzmir arasını 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli tünellerinin ışık görme merasimini yaptık. Önümüzdeki sene Sabuncubeli tünelleri açılıyor, İzmir Manisa arası 15 dakika. Hayırlı uğurlu olsun.

İZMİR'İN ÇILGIN PROJESİ

İzmir'in herşeyin en güzeline layık. İzmir Milletvekili seçildiğimde dedim ki, "35 İzmir 35 Proje". Bu projelerin 8 tanesi bitti, 14'ü halen devam ediyor diğerlerinin de proje çalışmaları yapılıyor. İzban projesi, Konak, Havaalanı projeleri bunlardan biri. İzmir'in çılgın projesini de hazırladık. Nasıl İstanbul'un Marmaray'ı varsa İzmir'in İzmir Körfez Geçişi var.

Körfez'i kuzeyden güneye denizin altından ve üstünden geçecek muazzam bir proje hazırladık. İnşallah İzmir isteyince biz de bu projede düğmeye basacağız. 6 dakikada Çiğli'den bu tarafa Narlıdere'ye, Balçova'ya geçiş mümkün hale geliyor. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet.

GENÇLİK MERKEZİNİN ADI YASİN BÖRÜ OLACAK

İzmir isteyecek biz de yapacağız. Biraz sonra şu yan tarafta gördüğünüz Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacağız. İsmine dikkatinizi çekmek istiyorum Yasin Börü Gençlik Merkezi. Yasin Börü'nün kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Alçak, bölücü PKK terör örgütünün bayramda kurban eti dağıtan 16 yaşındaki genç yavrumuzu nasıl vahşi bir şekilde katlettiğini dün gibi hatırlıyoruz. Onun ismi burada Buca'da bu spor merkezinde yaşayacak.

Bugün burada Buca'da İzmir Alsancak, Karşıyaka ve Göztepe Stadlarının temelini atıyoruz. İzmir'in yüz yıllık tarihi geçmişi olan kulüplerinin stadlarının temelini de Buca'da atıyoruz.

İZMİR'E TEK ÇİVİ ÇAKMAYANLAR YAPILAN İŞLERE ENGEL

Bugün İzmir'in kurtuluş günü dedik. Türk futbolu için de bugün, İzmir futbolu için de önemli bir gün. Özlemle beklenen bu stadlar bugüne kolaylıkla gelmedi. Türlü türlü engellerle karşılaştık. Engel, engel, engel, engel ve nihayet bütün engelleri, bütün mahkemeleri hallederek bugünlere geldik. İzmir'de iş yapıyoruz ama gelin bir de bize sorun.

Maalesef İzmir'i çivi çakmayanlar, yapılan hizmetlere de engel olmaktan geri durmuyor. Biz Yasin Börü ismini buraya koyarken şunu düşündük, dedik ki, bu ülke birliği, beraberliği, kardeşliğini daima sürdürecek. Bölücülere, FETÖ'cülere, DEAŞ'lılara asla fırsat vermeyecek. İzmir birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembol şehridir. Onun için genç yaşta alçak bölücüler tarafından katledilen Yasin Börü burada Buca'da ismi yaşayacak.

ÜÇ STADIMIZ DA UEFA STANDARTLARINDA OLACAK

Temelini atacağız üç stadyum UEFA standarlarında olacak. Yapılan iyileştirme çalıştırmalarının yeterli olmadığını gördük. Başta can güvenliği olmak üzere alınan tedbirlerin sonucu yeniden stadyumları yapmaya karar verdik. Alsancak Stadyumu Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir, Göztepe, Karşıyaka Stadyumları ise TOKİ VE Gençlik Spor Bakanlığımızın işbirliği ile yapılıyor."