10.01.2017 00:34 İzmir'in 4 ilçesinde eğitime kar engeli

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 4 ilçede eğite bir gün ara verildi. İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 4 ilçede eğite bir gün ara verildi.



İzmir'in Bergama, Karaburun, Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle yarın itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. Edinilen bilgiye göre kar yağışları ve olumsuz hava şartları nedeniyle Urla ve Tire ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için 10 Ocak Salı günü eğitime ara verilirken Karaburun ve Bergama ilçelerinde ise ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

