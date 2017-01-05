İzmir'i felaketten kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin!

İZMİR'de adliye binası önündeki terör saldırısı çok daha korkunç bir bilançoyla sonlanabilirdi. Bunu önleyen kahraman polisimiz oldu. Saldırı canı pahasına önleyen şehidimizin kimliği belli oldu. İzmir'i büyük bir felaketten kurtaran polisimizin ismi Fethi Sekin...

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın anlattığına göre bombalı araçla gelen 3 terörist polisin farketmesi üzerine araçtan indiler. Polis Fethi Sekin 'canlı bomba var' diyerek hemen çatışmaya girdi. Teröristler silahlarını çıkarıp onunla çatışmaya girdiler. Kahraman polisimiz çatışmada teröristlerden birini öldürdü. Tek başına 3 teröristle çatışan Fethi Sekin, olayda şehit düştü. Felaketi kahramanca önleyen Fethi Sekin trafik polisi olarak görev yapıyor.

İZMİR'İ FELAKETTEN KURTARAN ŞEHİT POLİSİMİZ

KANI YERDE KALMADI

Fethi Sekin kahramanlığı ile İzmir'i büyük bir felaketten kurtarırken adliyedeki diğer polisler olay yerine koştular. Teröristlerle çatışmaya giren polisler, hainleri olay yerinde öldürdüler. Teröristlerden şimdilik sadece biri kaçabildi, onun da peşinde polis var.