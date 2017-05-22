İzmir göle döndü

İzmir'i etkisi altına alan yağışlı havanın ardından sokaklar ile bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.
İzmir'i etkisi altına alan yağışlı havanın ardından sokaklar ile bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Özellikle Bornova ilçesindeki sağanak yağmurun ardından sokaklar göle döndü. Bornova Mevlana Mahallesi'nde yaşayan çocuklar da yağmur suyunu fırsat bilerek kendilerini suyun içine bıraktı. Hep birlikte kıyafetleri ile denize girmeden yağmur suyuna girerek yazı karşılayan çocuklar, birbirleri ile yüzme yarışı da yaptı. Bir mahalleli de çocukların sele kapılmasından endişe ettiği anları, cep telefonu kamerasına kaydetti. (Sinan Yeniçeri / İHA)
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