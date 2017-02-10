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İzmir El Bab şehidini uğurladı
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İzmir El Bab şehidini uğurladı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, El Bab kentinde DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit düşen astsubay Yahya Efiloğlu, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin nişan hazırlığında olduğu öğrenildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, El Bab kentinde DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit düşen astsubay Yahya Efiloğlu, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin nişan hazırlığında olduğu öğrenildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında geçen çarşamba sabah saatlerinde El Bab'ta yürütülen operasyonlar sırasında terör örgütü DEAŞ'la çatışma çıkmış, çatışmalarda 5 asker şehit olurken 15 asker yaralanmıştı. Şehit askerler arasında olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun naaşı (29), bugün cenaze namazı için Gaziemir Gülhane Camii'ne getirildi. Şehit astsubayın cenaze namazına şehidin babası Abdullah, annesi Mukaddes, kardeşleri Meliha, Büşra ve Muhammet Efiloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Jandarma Komutanı Hasan Koçyiğit, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Jandarma eski Genel Komutanı Galip Mendi, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti yöneticileri, şehidin yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı. Şehidin cenaze namazını amcasının oğlu Ali Efiloğlu kıldırdı.

NİŞAN HAZIRLIĞINDAYDI
Şehidin ailesi, şehidin bordo beresinin konulduğu tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Abdullah Efiloğlu, "Vatan sağ olsun oğlum. Senin arkandan dik duracağız. Peygamberimiz seni bekliyor. Ona komşu olacaksın. Dost var düşman var ağlamayacağız. Oğlum abdestsiz gezmedi. Şehadet şerbetini abdestli bir şekilde içti" diye konuştu.
Abdullah Efiloğlu, şehidin dedesi Mehmet Efiloğlu'nun da Kore şehidi olduğunu ve mezarının Kore'de bulunduğunu belirterek bir akrabalarının daha geçen yıl Diyarbakır Sur'da şehit düştüğünü söyledi. Şehidin annesi Mukaddes Efiloğlu ise oğlunun tabutuna sarılarak öptü. Ablası Maliha Efiloğlu da, "Kardeşim rahat uyu" diyerek kardeşinin fotoğrafını öptü.
Şehidin Uşak Üniversitesi mezunu olduğu, Erciyes Üniversitesinde ise ikinci üniversitesini okuduğu belirtilirken, yakın zamanda nişan hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi.
Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Efiloğlu'nun cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedilecek.
(Atakan Şen - Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)
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