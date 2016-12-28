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İzmir'e tramvay geldi
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İzmir'e tramvay geldi

Hat imalatlarının yüzde 95'i tamamlanan Karşıyaka tramvayında test sürüşleri başladı. Mavişehir-Bostanlı arasındaki ilk seferin yolcuları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmirli basın mensupları oldu.

Hat imalatlarının yüzde 95'i tamamlanan Karşıyaka tramvayında test sürüşleri başladı. Mavişehir-Bostanlı arasındaki ilk seferin yolcuları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmirli basın mensupları oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem yatırımları kapsamında yapımını sürdürdüğü Konak ve Karşıyaka tramvaylarında ilk perde açılıyor. Yapım işinin yüzde 95'i tamamlanan Karşıyaka hattında ilk test sürüşleri başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmirli gazetecilerle Mavişehir-Bostanlı arasındaki deneme seferinin ilk yolcuları oldu. Seyir halindeki tramvayı gören Karşıyakalılar ise büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Önümüzdeki günlerde Bostanlı Köprüsü'ndeki imalat çalışmalarının da tamamlanmasıyla 8,9 kilometre uzunluğundaki hattın tamamında test sürüşlerinin gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, Mart ayı içinde yolculu seferlere başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konak tramvayında da hızlı tempo

Hattı daha sonra Çiğli güzergahına da uzatacaklarını ifade eden Başkan Kocaoğlu, Konak tramvayında çalışmaların hızla sürdüğünü, Şair Eşref Bulvarı'nda ve ardından Ziya Gökalp Bulvarı'nda çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Konak tramvay hattımızda da Temmuz-Ağustos gibi test sürüşlerine başlamayı planlıyoruz. Ekim-Kasım gibi de bu hattımızda hemşehrilerimizin tramvayla seyahat etmesini sağlayacağız" dedi.

"Güvenli ve konforlu yolculuk"

Tramvayın İzmir için çok iyi bir proje olduğunu ve vatandaşların memnun kalacağını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu tür projelerde amacımız, vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak. Tramvayın hizmete girmesi ile birlikte trafik problemi azalırken, çoğu bölümde denizi seyrede seyrede, güvenli ve konforlu bir yolculuk başlayacak. Tramvayın ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen işletme ve bakım-onarım gibi maliyetleri düşündüğümüzde, çok daha ekonomik. Bu da bize kentin ihtiyacı olduğu farklı alanlara yatırım yapmamızı sağlayacak. Tramvay aynı zamanda çevreci bir yatırım. Kentteki karbon salınımını da azaltacağız." 2020 yılına kadar kentte çalışan raylı sistem ağını 250 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "İzmir ulaşımında lastik tekerlekli ulaşım ile raylı sistem arasında bir devrim yaratmış olacağız. 2019 yılına otobüsleri, vapurları yenilenmiş, raylı sistemi kat kat artırmış olarak gireceğiz" diye konuştu.

Çiğli'ye de uzanacak

14 durak olarak planlanan Karşıyaka tramvay hattında ray döşeme çalışmaları Nisan 2015'te başlamıştı. Deneme sürüşü yapılan Mavişehir İZBAN ile Bostanlı Köprüsü arasında kalan bölgede tramvay hattı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatları yanında yol ve kavşak düzenleme çalışmaları da tamamlandı. Test prosedürleri kapsamında belirli aralıklarla seferler tekrarlanacak. Tüm çalışmalar bittiğinde ise gidiş-geliş çift hat olarak çalışacak tramvay, Alaybey'den başlayıp Karşıyaka sahilinden gidiş ve geliş olmak üzere sahil boyunca devam ederek Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'na kadar olan kesimde deniz tarafından çift hat çalışacak. Buradan sonra deniz ve kara tarafında iki ayrı hat olarak devam edecek tramvay, Bostanlı Deresi Köprü bölgesinde birleşerek Cengiz Topel ve Selçuk Yaşar Caddelerinden Cahar Dudayev Bulvarı'na çıkıp güzergahını Mavişehir İZBAN Deposu bitimindeki Ataşehir İstasyonu'nda tamamlayacak. Güzergahta çalışacak olan 17 adet tramvay aracının imalatları ise tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen yolcu taleplerini değerlendirerek Karşıyaka tramvay hattının Çiğli İZBAN İstasyonu, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne uzatılması için ön projeye onay aldı. Projenin yapımına ise 2017 yılının ortalarında başlanacak.

Çim zemin üzerinde ilerleyecek

Konak Tramvayı, Fahrettin Altay Meydanı-Konak-Halkapınar arasında 12.83 kilometre uzunluğunda ve 20 durakla hizmet verecek. Hat imalatlarının yüzde 35'i tamamlandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kara ve deniz tarafı olmak üzere iki ayrı hat olarak Mustafa Kemal Bulvarı Taşıt Alt Geçidi'ne kadar olan kısımda ilerleyecek. Taşıt alt geçidi sonrası deniz tarafında çift hat olarak birleşen hat, Sabancı Kültür Merkezi'ne kadar üç şerit gidiş ve geliş olacak şekilde trafik akışını koruyarak Konak Meydanı'na ulaşacak. Konak Meydanı'ndan Gazi Bulvarı'nı takip ederek Şair Eşref Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı üzerinden Alsancak Garı'na bağlanacak. Alsancak Garı'ndan Şehitler Caddesi'ne gidiş, Liman Caddesi dönüş olmak üzere Halkapınar Köprüsü geçişi ile Halkapınar ESHOT Garajı'nda sona erecek. Konak Tramvayı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın kara ve deniz tarafında yola 4. şerit olacak şekilde, çim zemin üzerinde yeşil kesitli olarak ilerleyecek. Sinyalizasyon altyapısı da Akıllı Trafik Sistemi kapsamında yenilenerek güvenli ve sürdürülebilir bir erişim olanağı sağlanacak.
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