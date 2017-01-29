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İzmir derbisi Göztepe'nin
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İzmir derbisi Göztepe'nin

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.

OKAN BURUK: "BUGÜN KAZANMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"
İzmir derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, rakiplerinin puan kaybettiği haftada maça daha motive olduklarını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda yaşadıkları puan kayıplarının da kendilerinde strese neden olduğunu ifade eden Buruk, "Maça, diğer maçlara göre daha iyi başladık. İlk yarı gol atmamız ve pozisyonlara girmemiz iyi oldu. Rakibimizin çok genç, iyi koşan oyuncuları maçın sonuna kadar oyunun hakimi oldu. Zaman zaman pozisyonlar bulduk ama rakibimizi karşılayarak maçı geçirdik. Skoru koruma telaşı arkaya yaslanmamıza neden oldu" dedi.
"Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi" diyen Okan Buruk, "Kazandığımız için mutluyum ama Altınordu takımın hakkını vermek gerekiyor. İkinci yarı çok iyi oynadılar, gol bulabilirlerdi. Genç ve ileride futbola çok katkı yapabilecek oyuncuları var. Onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.
Buruk, orta sahada zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını da ifade ederek, 1 oyuncu daha transfer edebileceklerini dile getirdi.

HÜSEYİN EROĞLU: "BİZ BUGÜN KAYBETTİK AMA ÇOK ŞEY KAZANDIK"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, güzel bir atmosferde oynadıklarını söylediği İzmir derbisine kazanma hedefiyle hazırlandıklarını söyledi.
Önceki haftalarda istedikleri oyunu oynadıklarını kaydeden Eroğlu, "Bu oyunu skora yansıtamıyorduk. Göztepe, maçın başında seyircisiyle üstümüze geldi. Oyunu dengelediğimiz anda kalemizde golü gördük. İlk yarı üretken bir futbol oynayamadık. İkinci yarı topa daha çok sahip olmak istiyorduk. Gol için her şeyi yaptık ama bir türlü neticelendiremedik. Futbolda hep sonuçlar konuşuyor. Biz bugün kaybettik ama çok şey kazandık. Bunu ileri ki haftalara taşımak istiyoruz" dedi.

MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Canberk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Segbefia'nın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
13. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Günay topu iki hamlede kontrol etti.
21. dakikada Sandro'nun ortasında Adis'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
41. dakikada Halil'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Leo'nun kafa vuruşunda top auta gitti.
54. dakikada Canberk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Segbefia'nın vuruşunda top auta gitti.
74. dakikada Segbefia'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

KÜNYE
Stat: Bornova
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Volkan Narinç xx, İbrahim Bozbey xx
Altınordu: Erce xx, Uğur Arslan xx, Yusuf Acer xx, Sinan xx, Serkan xx (Alican dk. 87 ?), Erdoğan xx, Abdulkadir xx, Barış x (Fatih dk. 59 xx), Oğulcan xx, Yusuf Abdioğlu x (Seydi dk. 46 xx), Okan xx
Yedekler: Berke, Kerim, Enis, Ali Mert
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Göztepe: Günay xx, Fuchs xx, Gençer xx, Leo xx, Canberk xx (Lokman dk. 85 ?), Gosso xx, Murat x (Soner dk. 64 xx), Segbefia xx, Sandro xx (Sinan dk. 69 xx), Halil xx, Jahovic xx
Yedekler: Göktuğ, Emre Can, Emre Aygün, Umut
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Jahovic (dk. 21) (Göztepe)
Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Oğulcan, Erdoğan, Yusuf Acer (Altınordu), Leo, Jahovic, Gençer, Halil, Günay (Göztepe)
(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri / İHA)


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