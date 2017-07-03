İzmir'deki yangın içme suyunu etkileyecek mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yangından etkilenen alanda incelemelerde bulunarak, İzmir'deki yangının içme suyunu etkilemeyeceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yangından etkilenen alanda incelemelerde bulunarak, İzmir'deki yangının içme suyunu etkilemeyeceğini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünün yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi. Yangının belirli yerlerde devam ettiğini aktaran Kocaoğlu, sarp arazinin çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Yerden araçla müdahale etmek çoğu yerde hemen hemen imkansız. Sanıyorum zaman zaman tekrar alevleniyor, söndürülüyor. Ama bölgenin yüzde 80-85'i kontrol altına alınmış durumda" dedi.



DÜŞEN HELİKOPTER İÇME SUYUNU ETKİLEMEYECEK

Söndürme çalışmaları sırasında Tahtalı Baraj Gölüne düşen helikopterdeki yakıtın içme suyunu etkisini de değerlendiren Başkan Kocaoğlu, "Hiç bir etkisi olmayacak. Görece arıtmamız bu tür maddeleri, yağ, akaryakıt gibi maddeleri arıtmaya uygun. Zaten sistemde biz gölden dipten su alıyoruz. Dipten aldığımız için de bir problem yok. Onlar gelse de sıkıntısı söz konusu değil. Zaten arıtma kapasitemiz yeterli" diye konuştu.



"250 MİLYON METREKÜP SU VAR"

Helikopterlerin söndürme çalışmaları sırasındaTahtalı'dan su almasının içme suyuna bir etkisi olmayacağını vurgulayan Kocaoğlu, "Tahtalı'da suyun azalması, çoğalması gibi bir şey yangın dururken hiç bir problem olmaz. Tabii ki alacaklar, kullanacaklar. İçme suyunu etkilemez. Baraj gölünde nereden baksanız 250 milyon metreküp su var. Onun için hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.

(Mihrap Düzöz- Halil Karahan / İHA)